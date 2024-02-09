В ЕС отреагировали на увольнение Залужного

Вечером 8 февраля Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. В Евросоюзе прокомментировали такое решение украинского лидера.

В Еврокомиссии заявили, что это внутреннее решение Украины и ЕС будет и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК по вопросам иностранных дел и безопасности Набила Массрали, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Как отреагировали в Евросоюзе

По словам Массрали, для Евросоюза не имеет значения, кто будет возглавлять Вооруженные силы Украины. Пресс-секретарь Еврокомиссии говорит, что смена главнокомандующего – это внутреннее решение Украины, и прерогатива президента.

Поддержка Украины со стороны ЕС является непоколебимой. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы будем предоставлять все необходимое, независимо от того, кто будет возглавлять украинские Вооруженные Силы,

– заявила Массрали.

Заметим, что новым Главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. Об этом глава государства сообщил также во время вечернего обращения 8 февраля.

Валерия Залужного уволили с должности: основное