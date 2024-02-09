В ЕС отреагировали на увольнение Залужного
Вечером 8 февраля Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. В Евросоюзе прокомментировали такое решение украинского лидера.
В Еврокомиссии заявили, что это внутреннее решение Украины и ЕС будет и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК по вопросам иностранных дел и безопасности Набила Массрали, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Как отреагировали в Евросоюзе
По словам Массрали, для Евросоюза не имеет значения, кто будет возглавлять Вооруженные силы Украины. Пресс-секретарь Еврокомиссии говорит, что смена главнокомандующего – это внутреннее решение Украины, и прерогатива президента.
Поддержка Украины со стороны ЕС является непоколебимой. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы будем предоставлять все необходимое, независимо от того, кто будет возглавлять украинские Вооруженные Силы,
– заявила Массрали.
Заметим, что новым Главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. Об этом глава государства сообщил также во время вечернего обращения 8 февраля.
Валерия Залужного уволили с должности: основное
- Президент Украины и Валерий Залужный 8 февраля провели разговор, который касался необходимости в обновлении руководства. Позже стало известно об отставке Залужного и назначении на должность Главнокомандующего Александра Сырского.
- Позже Валерий Залужный отметил, что разговор с президентом был важным и серьезным. Он отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года и надо адаптироваться к новым реалиям ради победы.
- В частности, Владимир Зеленский отметил, что у него на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Кроме того, определенные изменения должны отразиться непосредственно на линии фронта.
- Он также сообщил об обновлении руководства Вооруженных Сил Украины, в котором нуждаются вызовы времени и войны в 2024 году. Он назвал фамилии военных, которых рассматривают на руководящие должности в армии.
- В то же время украинский лидер присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Отмечается, что Валерий Залужный получил звание Героя за выдающиеся заслуги перед страной. Для украинцев "железный генерал" уже давно безоговорочный Герой, однако теперь он получил этот статус официально.