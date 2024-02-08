Связи в США и большой опыт: почему Зеленский назначил Сырского на место Залужного - WP

Владимир Зеленский 8 февраля уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место уже экс-командующего Сухопутных войск Александра Сырского. Именно на последнего Зеленский решил сделать ставку в дальнейшем ведении войны.

Журналисты Washington Post, со ссылкой на украинских и американских чиновников, отметили, что Сырский имеет больше связей с военными в США. Также, по словам осведомленных лиц, причиной стало недоразумение по определенным вопросам между Зеленским и Залужным, что привело к отставке последнего.

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Что кроется за увольнением Залужного

Журналисты рассказали, что именно 5 февраля Владимир Зеленский сообщил генералу Валерию Залужному, что вскоре его отправят в отставку. Тогда, по словам авторов материала, украинский президент предположил, что смена руководства может помочь обеспечить обновление в армии.

В то же время в издании пишут, что быстрая негативная реакция на отставку главнокомандующего ВСУ в военных рядах, опасения среди некоторых чиновников в Киеве и неопределенность на Западе могут привести к обратным последствиям, позволяя Москве воспользоваться ситуацией.

Это также может нанести удар по моральному духу военных на передовой, особенно потому, что до сих пор не было публичного объяснения ожидаемого увольнения Залужного,

– отметили журналисты.

В разговоре Зеленского и Залужного, описанным чиновником на условиях анонимности, чтобы быть откровенным, генерал изложил некоторые напутственные мысли о проблемах, которые достанутся его преемнику.

В частности, авторы материалы отметили, что Залужный отметил, что любой новый командир все равно будет воевать с большей, лучше вооруженной силой в войне. Поэтому новому командиру все равно понадобится мощный приток дополнительных солдат, чтобы компенсировать потери и соответствовать плану России направить в бой еще 400 000 солдат.

В издании подчеркнули, что Залужный не был зол из-за своего увольнения. В то же время действительно, отношения между двумя мужчинами испортились в течение почти двух лет войны с Россией. Они просто не доверяли друг другу, заявили представители США и Украины.

Едва ли не самым серьезным разногласием между Зеленским и Залужным стало требование генерала мобилизовать больше солдат. Один из чиновников отметил, что конечная цифра Залужного была близкой к 500 тысяч, но Зеленский отказался от такого количества призывов, в частности, по его словам, из-за того, что в Украине не хватает денег, чтобы платить их без значительного повышения налогов для обычных граждан.

Один из майоров, который командует подразделением на Востоке Украины сказал, что людей на фронте действительно не хватает.

"Даже если это просто оборонительные действия, все равно постоянно есть потери. Кто-то заболел, кто-то уволился по состоянию здоровья или кого-то перевели в тыл. Поэтому желающих сидеть на фактической линии фронта становится все меньше", – объяснил он.

Почему Зеленский сделал ставку на Сырского

Залужный, хоть и харизматичный, имел репутацию смелого человека, который не боится высказывать свое мнение. Это привело к случайным спорам с его западными коллегами, включая генерала Марка Милли, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов, хотя в целом они имели тесные отношения и в определенные периоды общались несколько раз в неделю.

Однако официальные лица США давно чувствовали напряженность и недоверие между Зеленским и Залужным. Частично из-за того, что президент подозревал, что его военный начальник имеет политические амбиции.

В то же время уже генерал Александр Сырский считался более открытым для некоторых командований США. Он наладил отношения с генералом Кристофером Каволи, который, будучи главой Европейского командования США, руководил большей частью усилий Пентагона по подготовке и оснащению украинской армии.

Однако в рядах украинских военных есть разные мнения относительно Сырского. По словам журналистов, некоторые говорят, что его приказы порой могут быть неразумные, а другие утверждают, что он устранил популярных среди военных командиров.