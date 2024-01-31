29 января вечером ряд СМИ со ссылкой на собственные источники, а также телеграмм-каналы писали о том, что Главкома уволили. В то же время в Офисе президента опровергли эти слухи.

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Это дело Украины

Во время брифинга у представителя Пентагона Пэта Райдера спросили, сообщала ли украинская власть о решении заменить Главнокомандующего.

В свою очередь Райдер ответил, что не следит за изменениями в командовании ВСУ. Также он отметил, что это дело Украины обсуждать свои внутренние дела.

Залужного хотели "уволить"

Журналисты The New York Times считают, что отставку Главкома действительно планировали. Они пообщались с украинским экс-чиновником на условиях анонимности. Тот рассказал, что правительство хотело отправить Залужного в отставку, однако отказалось от этого решения после того, как новость просочилась в сети. Теперь процесс увольнения Главнокомандующего решили замедлить.

Также член украинского парламента сообщил, что решение об отставке принято не было, поскольку якобы нет человека, которым можно было бы немедленно заменить Залужного.

The Econimist писал о том, что 29 января на встрече генерала и президента, последний предложил Залужному должность секретаря СНБО, однако он отказался.

Также в издании предположили, кто мог бы заменить действующего Главкома. Журналисты отметили, что это могли быть 58-летний Александр Сырский или 38-летний Кирилл Буданов. Первый проявил себя во время обороны Киева и контрнаступления в Харьковской области, однако из-за жестких решений он не имеет большой популярности среди военных. Второй имеет нетрадиционный подход к командованию. Ходят слухи, что глава ГУР отказался от должности Главкома в последний момент.

BBC написало, что Зеленский якобы неоднократно готовил отставку Залужного для того, чтобы перезагрузить всю систему органов обороны Украины.

"Отставка" Залужного: что известно