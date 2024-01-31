Журналисты The New York Times пообщались с "бывшим чиновником", имя которого не раскрывают. По его словам, правительство планировало уволить генерала, но отступило, когда эта новость просочилась.
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СМИ рассказали, почему правительство могло отменить "увольнение" Залужного
Неназванный чиновник заявил, что правительство якобы отступило от идеи увольнения Залужного в понедельник вечером, когда эта новость всплыла в сети. Теперь, по его словам, в правительстве замедляют процесс.
Также издание The New York Times общалось с членом украинского парламента, который "был проинформирован о планах". Он тоже говорил на условиях анонимности, рассказав то же самое, заявив, что никакого решения принято не было. По словам этого человека, одним из камней преткновения для правительства было отсутствие немедленной замены генералу Залужному.
Что предшествовало
- Вечером 29 января в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что Валерия Залужного якобы уволили с должности Главнокомандующего ВСУ.
- Позже появилось загадочное сообщение от Минобороны: "уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда". Они не указали ни одного имени и фамилии, поэтому вопросов и обсуждений возникло еще больше.
- Через час спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию.
- После этого власти и сам Главнокомандующий не делали никаких заявлений по этой теме. Зато в СМИ появляются новые слухи и теории.
- В частности, издание The Economist пишет, что Владимир Зеленский таки провел встречу с Валерием Залужным, во время которой предложил ему другую должность – секретаря СНБО.
- Издание также пишет, что замена Залужному еще не определена. А вот издание BBC пишет, что должность Главнокомандующего якобы предлагали сразу двум кандидатам: Кириллу Буданову и Александру Сырскому.