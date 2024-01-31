Журналісти The New York Times поспілкувалися з "колишнім посадовцем", ім'я якого не розкривають. За його словами, уряд планував звільнити генерала, але відступив, коли ця новина просочилася.

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Неназваний чиновник заявив, що уряд нібито відступив від ідеї звільнення Залужного у понеділок увечері, коли ця новина випливла в мережі. Тепер, за його словами, в уряді уповільнюють процес.

Також The New York Times спілкувалося з членом українського парламенту, який "був проінформований про плани". Він теж говорив на умовах анонімності, розповівши те ж саме, заявивши, що жодного рішення ухвалено не було. За словами цієї людини, одним із каменів спотикання для уряду була відсутність негайної заміни генералу Залужному.

Що передувало