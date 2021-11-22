Отстранение и увольнение невакцинированных: юристы объяснили нюансы скандальной темы

Невакцинированных украинцев продолжают отстранять от работы. В перечень профессий, для которых обязательно иметь прививки, входят педагоги, работники местных администраций и исполнительных органов власти. Впрочем, украинцы с таким решением не соглашаются и говорят, что принудительная вакцинация нарушает их права.

Сайт 24 канала расспросил юристов о том, законно ли отстранение от работы и увольнение за то, что работники отказываются вакцинироваться и что делать украинцам, которые столкнулись с такой ситуацией.

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Представители каких профессий должны быть привитыми

Работодатели до 8 ноября должны были предупредить работников, которые согласно приказу Минздрава подлежат обязательной профилактической вакцинации и отказываются вакцинироваться от COVID-19, об отстранении от работы.

Сейчас вакцинированные работники отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения платы, но с сохранением места работы.

Марина Лигина, адвокат в Адвокатском бюро "Анастасии Гурской", объясняет, что сейчас в Минздраве выдали 2 приказа, которые и устанавливают определенный перечень профессий производств и организаций, работники которых подлежат обязательной прививке от COVID-19 (данный перечень пока является исчерпывающим):

Центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов (это Министерства, инспекции, службы, агентства).

Местных государственных администраций и их структурных подразделений.

Заведений образования (школы, вузы, детские сады, техникумы и др).

Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений.

Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.



Прививка в Украине обязательна лишь для определенного перечня профессий / Фото Unsplash

В отношении работников других профессий производств и организаций – на законодательном уровне не установлена их обязательность прививки от COVID-19, поэтому их отстранение является незаконным и его можно обжаловать в суде.

Законно ли отстранять людей от работы

Марина Лигина говорит, что нужно все же обратить внимание и на тот факт, что увольнять непривитых работников работодатель не может – только отстранять. При этом срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили, то есть до окончания действия красной зоны карантина на определенной административной единице.

На время такого отстранения заработная плата работнику не выплачивается. После того как работодатель издал приказ об отстранении работника от работы и работник сделал прививку и принес паспорт вакцинации на работу – работодатель, в тот же день, издает новый приказ о допуске работника к работе, а работник непосредственно приступает к работе,

– объяснила Лигина.

Она добавляет, что остается вопрос: нужно ли отстранять от работы работников, работающих дистанционно – например, учителей младших классов (1-4 класса), которые сейчас проводят дистанционные обучение и не контактируют с большим количеством людей. Ведь сейчас законодательство не дает ответа на этот вопрос.

Василий Фаринник, управляющий партнер Адвокатского объединения CREDENCE, говорит что законность такого отстранения от работы по основаниям отсутствия вакцинации от Covid-19 является несколько сомнительной в отношении работников и откровенно спорной в отношении всех категорий госслужащих.

Он говорит, что статья 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает обязанность работодателя отстранить от работы работника, который отказывается или уклоняется от обязательной для его профессии профилактической прививки.

Для определенных категорий работников может требоваться прививки не только от перечня болезней, установленных непосредственно в законе (дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза) но и от других инфекционных болезней. И перечень таких болезней, как и перечень профессий, устанавливается приказами Минздрава,

– говорит Фаринник.

Но стоит отметить, что в случае COVID-19 соответствующие приказы присутствуют – сама болезнь отнесена к опасным инфекционным заболеваниям и определен перечень профессий, представители которых подлежат обязательной профилактической вакцинации.

Он добавил, что в части обжалования отстранения работников можно апеллировать либо к неконституционности самого факта отнесения определенной категории работников к перечню обязательной вакцинации, либо оспаривать по мотивам несоблюдения процедуры отстранения.



Невакцинированных могут отстранять от работы, но не увольнять / Фото Unsplash

Но интересно и то, что ситуация с госслужащими всех категорий несколько иная. Дело в том, что КЗоТ распространяется на госслужащих только в тех вопросах, которые не урегулированы специальным законодательством. А вопрос отстранения госслужащих как раз полностью урегулирован таким специальным законодательством: Законами Украины "О государственной службе", "О Национальной полиции", "О прокуратуре" и так далее. И каждый из таких специальных законов предусматривает исчерпывающий перечень оснований для отстранения госслужащего, среди которых отсутствует такое основание, как отказ или уклонение от обязательной вакцинации.

Упомянутая выше ст. 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" также фактически не распространяется на госслужащих, ведь в ней упоминаются лишь "сотрудники", "профессии" и "работы", тогда как объектами регулирования в сфере законодательства о государственной службе является "служащие", "должности" и "должностные обязанности",

– говорит эксперт.

Он также пояснил, что отказ или уклонение от профилактической прививки в любом случае не может считаться законным основанием для увольнения ни для госслужащего, ни для работника.

Валентина Терехова, директор юридической компании OMI LAW GROUP, говорит, что работодатель должен заблаговременно уведомить работников соответствующих категорий об отстранении от работы, если они не предоставят подтверждения о проведении прививки. Необходимо также разъяснить работникам, при каких основаниях действует такое ограничение, каким образом, в каком месте работник может сделать прививку, вообще способствовать ее проведению.

В случае отказа работника от обязательной вакцинации, работодатель должен письменно зафиксировать факт отказа работника от прививки, после чего издать соответствующий приказ об отстранении работника от работы до устранения причины отстранения, с обязательным уведомлением работника под подпись,

– говорит Терехова.

Для каких категорий работников есть исключения:

Для работников, имеющих медицински подтвержденное заключение о наличии противопоказаний для проведения прививки против COVID-19

Для работников, переболевших COVID-19 и имеющих медицински подтвержденное заключение.



Отстраненный работник не сможет встать на учет в центр занятости / Фото Unsplash

Что делать работнику, которого отстранили

Марина Лигина объясняет, что, работник которого отстранили от работы не может встать на учет и в центр занятости, ведь фактически работник не имеет статуса безработного, как следствие и на выплаты от центра занятости рассчитывать не стоит. Однако такой отстраненный работник может найти работу по совместительству (если нет запретов, установленных законодательством, например для судей, руководителей государственных предприятий, народных депутатов и т. п), но не по той профессии, и не в том производстве и организации, которые указанные в Приказах Минздрава.

Все же круг работников, которые не подлежат обязательному вакцинированию от COVID-19 намного больше, по сравнению с тем кругом лиц, которые указаны в Приказах Минздрава,

– говорит Лигина.

Василий Фаринник отметил, что, учитывая тот факт, что отстранение не приравнивается к увольнению, отстраненные лица не могут стать на учет в центр занятости и рассчитывать на соответствующие выплаты. В этом случае уже имеются достаточные правовые основания для обращения за защитой нарушенных прав как для работников, так и для служащих.

Работники могут апеллировать к тому, что условия прекращения выплаты заработной платы относятся к сфере регулирования законами Украины, а не подзаконными нормативно-правовых актов, а следовательно не могут устанавливаться постановлением Кабмина,

– пояснил эксперт.

Кстати, госслужащие вообще оказались в другой ситуации. Есть нормы законов, которые предусматривают обязательную выплату окладов на время отстранения во всех случаях, когда оно не связано с привлечением к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.