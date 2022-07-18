Почему Венедиктову заменили на Симоненко: Шабунин сделал предположение

Президент Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову с должности. Теперь ее бывший заместитель Алексей Симоненко будет исполнять обязанности генпрокурора. Эксперт объяснил такую замену в ведомстве.

Симоненко связан с Татаровым

Об этом 24 каналу рассказал Виталий Шабунин – глава правления Центра противодействия коррупции. Он отметил, что Алексей Симоненко – это "старый добрый друг Олега Татарова".

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Шабунин рассказал, что раньше именно Симоненко якобы "уничтожил" производство НАБУ против Татарова. По его словам, бывший заместитель даже отпраздновал это на день рождении Татарова.

По его мнению, все самые отвратительные решения Офиса генпрокурора в последние годы подписывала не Венедиктова, а именно Симоненко.

Так хотят защиты "своих" коррупционеров

Как считает председатель правления Центра противодействия коррупции, власти не могут назначить "своего" руководителя САП, потому что там проходит конкурс на эту должность, но могут назначить "своего" генпрокурора, который будет влиять на следствие.

По мнению Шабунина, таким образом они хотят защитить "своих" коррупционеров от будущего руководителя САП, которого ОПУ не может не назначить из-за кандидатства в ЕС.

Шабунин об устранении Венедиктовой и назначении Симоненко: видео



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