Об этом "24 Каналу" рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что шансы российского диктатора и в дальнейшем оставаться президентом только уменьшаются. Он теряет авторитет не только среди россиян.

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Кто в России хочет избавиться от Путина?

По словам политического эксперта, Путин уже не может гарантировать безопасность своим гражданам. В стране возмущаются, в частности, из-за украинских ударов. Более того, уже сейчас общественный договор между диктатором, спецслужбами и российскими олигархами разрушен.

Промышленники и магнаты в России видят, как их бизнес, активы, деньги, которые они украли у россиян, тают. Они строили заводы, инвестировали в них, а их активы с каждым днем обесцениваются. Поэтому они мыслят стратегически – понимают, что шансы Путина выиграть войну утрачены.

Для них он эту войну уже проиграл. Даже Набиуллина "пошла на разрыв" с Путиным. Он сказал, что ставка должна быть максимум 10%, а она возразила против снижения ставки из-за возможности стагфляции. То есть если уже на таком уровне начинается спор с Путиным, это переломный момент,

– подчеркнул он.

Политический эксперт об отстранении Путина: смотрите видео

Городной добавил, что люди в окружении российского диктатора все меньше к нему прислушиваются. На фоне этого действительно могут предприниматься определенные действия, направленные на то, чтобы отстранить его от власти.