Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що шанси російського диктатора й надалі бути президентом лише зменшуються. Він втрачає авторитет не лише серед росіян.

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Хто в Росії хоче позбутися Путіна?

За словами політичного експерта, Путін вже не може гарантувати безпеку своїм громадянам. В країні обурюються, зокрема, через українські удари. Ба більше, вже зараз суспільний договір між диктатором та спецслужбами, російськими олігархами зруйнований.

Промисловці і магнати в Росії бачать, як їхні бізнеси, активи, гроші, які вони накрали в росіян, тануть. Вони будували заводи, інвестували в них, а їхні активи з кожним днем обезцінюються. Тому вони мислять стратегічно – розуміють, що шанси Путіна виграти війну втрачені.

Для них він цю війну програв. Навіть Набіулліна "пішла на заріз" з Путіним. Він сказав, що ставка має бути максимум 10%, а вона заперечила пониження ставки через можливість стагфляції. Тобто якщо вже на такому рівні починається суперечка з Путіним, це переломний момент,

– наголосив він.

Політичний експерт про усунення Путіна: дивіться відео

Городнийький додав, що люди в оточенні російського диктатора все менше до нього прислухаються. На тлі цього справді можуть вестись певні дії щодо того, щоб його прибрати від влади.