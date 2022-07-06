Садовый нашел город-побратим для Львова и подвел итоги поездки в Швейцарию

В швейцарском городе Лугано продолжается Международная конференция по восстановлению Украины. На ней присутствуют мэры некоторых областных центров и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди тех, кто посещает конференцию, есть и мэр Львова Андрей Садовый. Он сообщил о ряде важных вещей и контактов, которые удалось наладить.

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Город-побратим для Львова

По словам Садового, глава правительства во время разговора с президентом Швейцарии предложил, чтобы каждый швейцарский город нашел себе город-побратима в Украине.

Таким образом, теперь Лугано стало таким для Львова. Мэры уже встречались и говорили о партнерстве. Следующая встреча должна пройти во Львове.

Призываем все украинские общины налаживать партнерские отношения с успешными городами по всему миру. Это очень хороший механизм для сотрудничества и обмена опытом. Для этого мы совместно с Ассоциацией шведских муниципалитетов запустили проект United for Ukraine,

– сообщил Садовый.

Чтобы найти город-партнера в Европе, нужно перейти на сайт https://unitedforua.org/.

Итоги конференции

В Швейцарии собрались 40 стран, чтобы обсудить восстановление Украины. Присутствовало 3 тысячи экспертов, должностных лиц, парламентариев и первых лиц крупных международных компаний.

По словам Садового, проговорили и утвердили 7 принципов восстановления Украины​:

Украина будет возглавлять процесс обновления. Для того чтобы двигаться дальше, нужно акцентировать на реформах. Прозрачность. Подотчетность. Независимая судебная система. Участие в процессе восстановления не будет централизованным. Привлечение стейкхолдеров на каждом этапе. Устойчивость. Восстановление должно начаться прямо сейчас, нет времени ждать. Самое важное – должны вместе построить лучше, чем было.

Следующая конференция по восстановлению состоится в Великобритании в 2023 году.

За эти неполные два дня в кулуарах пообщался со многими влиятельными политиками. Я всем привожу очень простой пример. Сегодня во Львове живет более сотни женщин-переселенок, ожидающих детей. Уже в этом месяце мы открываем дом для рожениц. Эти женщины сегодня – как и Украина. У них нет времени ждать,

– сказал Садовый.

Он настаивает, что помощь нужна здесь и сейчас. Так же, как нужна помощь всем несгибаемым украинцам, пострадавшим от войны. У нас нет времени. Надо работать.

Конференция в Лугано

Делегация Украины на конференции в Швейцарии, которая проходит 5 – 5 июля, была очень большой. Владимир Зеленский призвал находящихся там украинских политиков вернуться домой. А ведь некоторые чиновники не были в Украине с начала полномасштабной войны. Именно к ним и обращался Зеленский.

Участие в форуме приняла и первая леди Украины Елена Зеленская. Она вышла на видеосвязь из Киева и открыла панель о социальном восстановлении страны. Зеленская подчеркнула, что до войны в Лугано планировали конференцию реформ. Однако теперь западные партнеры столкнулись с вызовом, который даже не представляли. Ущерб – уже невероятный, однако Украина знает, какие ресурсы ей нужны.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил на Конференции по восстановлению нашего государства после войны. Глава государства подчеркнул, что россияне за время полномасштабной войны нанесли немалые разрушения инфраструктуре нашего государства.

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