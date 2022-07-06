Серед тих, хто відвідує конференцію є й мер Львова Андрій Садовий. ВІн повідомив про низку важливих речей і контактів, які вдалось налагодити.

До теми Садовий у Лугано розповість про роль Львова у перемозі та створення екосистеми "Незламні"

Місто-побратим для Львова

За словами Садового, очільник уряду під час розмови з президентом Швейцарії запропонував, щоб кожне швейцарське місто знайшло собі місто-побратима в Україні.

Таким чином тепер Лугано стало таким для Львова. Мери вже зустрічались і говорили про партнерство. Наступна зустріч має відбутися у Львові.

Закликаємо всі українські громади налагоджувати партнерські відносини з успішними містами по всьому світу. Це дуже добрий механізм для співпраці та обміну досвідом. Для цього ми спільно з Асоціацією шведських муніципалітетів запустили проект United for Ukraine,

– повідомив Садовий.

Щоб знайти місто-партнера у Європі, треба перейти на сайт https://unitedforua.org/

Підсумки конференції

У Швейцарії зібралися 40 країн, щоб обговорити відновлення України. Були присутні 3 тисячі експертів, посадовців, парламентарів та перших осіб великих міжнародних компаній.

За словами Садового, проговорили та затвердили 7 принципів відновлення України:

Україна очолюватиме процес відновлення. Для того, щоб рухатись далі, треба акцентувати на реформах. Прозорість. Підзвітність. Незалежна судова система. Участь у процесі відновлення не буде централізованою. Залучення стейкхолдерів на кожному з етапів. Стійкість. Відбудова має початись прямо зараз, нема часу чекати. Найважливіше – маємо разом побудувати краще, ніж було.

Наступна конференція з питань відбудови відбудеться у Великій Британії у 2023 році.

За ці неповні два дні в кулуарах поспілкувався з багатьма впливовими політиками. Я всім наводжу дуже простий приклад. Сьогодні у Львові живе більше сотні жінок-переселенок, які чекають дітей. Вже цього місяця ми відкриваємо будинок для породіль. Ці жінки сьогодні – як і Україна. Вони не мають часу чекати,

– сказав Садовий.

Він наполягає, що допомога потрібна тут і зараз. Так само, як потрібна допомога усім незламним українцям, які постраждали від війни. Ми не маємо часу. Треба працювати.

Конференція в Лугано

Делегація України на конференції у Швейцарії, яка триває 5 – 5 липня, була дуже великою. Володимир Зеленський закликав українських політиків, які зараз перебувають там, повернутися додому. Адже деякі чиновники не були в Україні з початку повномасштабної війни. Саме до них і звертався Зеленський.

Участь у форумі взяла і перша леді України Олена Зеленська. Вона вийшла на відеозв'язок з Києва і відкрила панель про соціальне відновлення країни. Зеленська наголосила: до війни в Лугано планували конференцію реформ. Проте тепер західні партнери зіткнулись з викликом, який навіть не уявляли. Збитки – вже неймовірні, проте Україна знає, які ресурси їй потрібні.

Президент України Володимир Зеленський також виступив на Конференції з питань відновлення нашої держави після війни. Глава держави підкреслив, що росіяни за час повномасштабної війни завдала чималих руйнувань інфраструктурі нашої держави.

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