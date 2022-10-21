Войска пополняются, но признаки отступления есть, – Арестович ответил, бегут ли россияне из Херсона
21 октября 2022 , 17:52Читати новину українською
На фоне тревожных новостей о Каховской ГЭС Алексей Арестович заявил, что нельзя спрогнозировать, что дальше сделают россияне. Из Херсона уже выводят представителей ФСБ и российского МВС.
Арестович рассказал, что вывозят также так называемые "органы местных властей". Эвакуировали 15 тысяч человек.
Заметьте Оккупанты запланировали подрыв Каховской ГЭС еще в апреле, сейчас минируют шлюзы, – ГУР
Тем временем российские войска – пополняются. Зима приближается и российским оккупантам, чтобы обеспечить хоть какие-то поставки, придется тратить в разы больше усилий. В частности, врагу понадобится больше топлива.
По словам Арестовича, идет перегруппировка. Однако причины и цели еще уточняются.
Угроза подрыва Каховской ГЭС: главное
- Российские пропагандисты активно распространяют маразматические заявления, что Украина вроде бы готовит удар по дамбе Каховской ГЭС. Тем временем сами оккупанты заминировали ее. По разным данным, враг мог сделать это еще в апреле 2022 года.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул: если россияне взорвут дамбу, могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов. В частности, Херсон.
- Кроме того, подрыв дамбы может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения.
- Алексей Данилов отметил, что Украина готова к любому развитию событий. Власти понимают, что будет происходить при тех или иных процессах. Секретарь СНБО анонсировал, что этот вопрос будет рассмотрен уже во время ближайшего заседания ставки верховного главнокомандующего. Дату – пока не раскрывают.
Арестович об угрозе подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео