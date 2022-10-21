Войска пополняются, но признаки отступления есть, – Арестович ответил, бегут ли россияне из Херсона

На фоне тревожных новостей о Каховской ГЭС Алексей Арестович заявил, что нельзя спрогнозировать, что дальше сделают россияне. Из Херсона уже выводят представителей ФСБ и российского МВС.

Арестович рассказал, что вывозят также так называемые "органы местных властей". Эвакуировали 15 тысяч человек.

Заметьте Оккупанты запланировали подрыв Каховской ГЭС еще в апреле, сейчас минируют шлюзы, – ГУР

Тем временем российские войска – пополняются. Зима приближается и российским оккупантам, чтобы обеспечить хоть какие-то поставки, придется тратить в разы больше усилий. В частности, врагу понадобится больше топлива.

По словам Арестовича, идет перегруппировка. Однако причины и цели еще уточняются.

Угроза подрыва Каховской ГЭС: главное

Российские пропагандисты активно распространяют маразматические заявления, что Украина вроде бы готовит удар по дамбе Каховской ГЭС. Тем временем сами оккупанты заминировали ее. По разным данным, враг мог сделать это еще в апреле 2022 года.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул: если россияне взорвут дамбу, могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов. В частности, Херсон.

Кроме того, подрыв дамбы может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения.

Алексей Данилов отметил, что Украина готова к любому развитию событий. Власти понимают, что будет происходить при тех или иных процессах. Секретарь СНБО анонсировал, что этот вопрос будет рассмотрен уже во время ближайшего заседания ставки верховного главнокомандующего. Дату – пока не раскрывают.

Арестович об угрозе подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео