Арестович розповів, що вивозять також так звані "органи місцевої влади". Евакуювали 15 тисяч людей.

Зауважте Окупанти запланували підрив Каховської ГЕС ще у квітні, зараз мінують шлюзи, – ГУР

Тим часом російські війська – поповнюються. Зима наближається й російським окупантам, аби забезпечити хоч якесь постачання, доведеться витрачати у рази більше зусиль. Зокрема, ворогу знадобиться більше палива.

За словами Арестовича, йде перегрупування. Однак причини та цілі ще уточнюють.

Загроза підриву Каховської ГЕС: головне

Російські пропагандисти активно поширюють маразматичні заяви, що Україна начебто готує удар по дамбі Каховської ГЕС. Тим часом самі окупанти замінували її. За різними даними, ворог міг зробити це ще у квітні 2022 року.

Президент Володимир Зеленський наголосив: якщо росіяни підірвуть дамбу, можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів. Зокрема, Херсон.

Окрім того, підрив дамби може залишити ЗАЕС без води для охолодження.

Олексій Данілов зауважив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Влада розуміє, що відбуватиметься за тих чи інших процесів. Секретар РНБО анонсував, що це питання розглянуть вже під час найближчого засідання ставки верховного головнокомандувача. Дату – наразі не розкривають.

Арестович про загрозу підриву Каховської ГЕС: дивіться відео