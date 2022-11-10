Режим Путина может развалиться до конца 2022 года: прогноз Ивана Яковины

На фоне войны против Украины ситуация в Кремле обостряется с каждым днем. В скором времени может возникнуть антипутинская коалиция, ведь сдача Херсона – факт предательства, поэтому диктатору больше не верят.

Так, режим Путина может упасть до конца года. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина.

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Гиркина разрывает из-за Херсона

Кремлевский диктатор не сказал, что российские войска уходят из Херсона. Он перевел ответственность на Суровикина и Шойгу. Путинский приспешник Рамзан Кадыров похвалил такое решение, благодаря которому "спасли жизнь тысячи солдат". Ранее он критиковал любые шаги назад, кричал о ядерном оружии и проезде танками по Одессе. Очевидно, ему пришел приказ из Кремля – молчать и все одобрять.

Интересно было бы услышать мнение господина Гиркина, ведь произошло то, о чем он предупреждал давно. Сейчас его разрывает – от осознания собственной правоты, а также – от досады, злобы и обиды,

– отмечает российский оппозиционный журналист.

Гиркин всегда ругал приближенных к Путину, но не самого диктатора. Так принято: пока идет война – не стоит критиковать главнокомандующего.

"Но всегда читалось между строк, что именно он думает о Владимире Путине. Ничего хорошего он о нем не думает", – говорит Яковина.

Но важнее то, подчеркивает журналист, что сейчас творится в душе тех людей, которые поддерживают Гиркина и думают как он. Таковых в России примерно 20%.

Они были группой поддержки Владимира Путина, без них он – зависает в воздухе. Его власть будет держаться непонятно на чем,

– говорит международный обозреватель.

Вообще непонятно, акцентирует Яковина, как диктатор в дальнейшем будет руководить страной. Ведь в ситуации полного отсутствия легитимности делать это будет очень сложно.

"Когда Лукашенко оказался в такой ситуации, он стал прибегать исключительно к полицейским методам. Он просто всех заставлял силой дубинок, ментов и КГБ. Но чтобы все это было – нужно много денег. Лукашенко эти деньги дает Россия, а кто будет давать ей?", – говорит российский оппозиционный журналист.

Очевидно, что Китай, Турция и Индия деньги перекроют. Тогда кремлевский диктатор будет загнан в тупик.

Скоро вся эта халабуда рухнет. Я думаю, что режим Владимира Путина закончится к Новому году,

– предполагает Иван Яковина.

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