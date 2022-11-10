Так, режим Путіна може впасти до кінця поточного року. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Гіркіна розриває через Херсон

Кремлівський диктатор не сказав, що російські війська йдуть з Херсона. Він переклав відповідальність на Суровікіна та Шойгу. Путінський посіпака Рамзан Кадиров похвалив таке рішення, завдяки якому "врятували життя тисячі солдатів". Раніше він критикував будь-які кроки назад, кричав про ядерну зброю та проїзд танками по Одесі. Очевидно, йому надійшов наказ з Кремля – мовчати й усе схвалювати.

Цікаво було б почути думку пана Гіркіна, адже сталося те, про що він попереджав давно. Зараз його розриває – від усвідомлення власної правоти, а також – від досади, злоби та образи,

– зауважує російський опозиційний журналіст.

Гіркін завжди сварив наближених до Путіна, але не самого диктатора. Так заведено: поки йде війна – не варто критикувати головнокомандувача.

"Але завжди читалося між рядків, що саме він думає про Владіміра Путіна. Нічого хорошого він про нього не думає", – каже Яковина.

Та важливіше те, підкреслює журналіст, що зараз твориться у душі тих людей, які підтримують Гіркіна і думають як він. Таких у Росії приблизно 20%.

Вони були групою підтримки Владіміра Путіна, без них він – зависає у повітрі. Його влада триматиметься незрозуміло на чому,

– говорить міжнародний оглядач.

Взагалі незрозуміло, акцентує Яковина, як диктатор надалі керуватиме країною. Адже в ситуації повної відсутності легітимності робити це буде дуже складно.

"Коли Лукашенко опинився у такій ситуації, він став вдаватися винятково до поліцейських методів. Він просто усіх змушував силою дубинок, ментів та КГБ. Але щоб усе це було – потрібно багато грошей. Лукашенку ці гроші дає Росія, а хто даватиме їй?", – каже російський опозиційний журналіст.

Очевидно, що Китай, Туреччина й Індія гроші перекриє. Тоді кремлівський диктатор буде загнаний у глухий кут.

Незабаром уся ця халабуда впаде. Я думаю, що режим Владіміра Путіна закінчиться до Нового року,

– припускає Іван Яковина.

Режим Путіна може закінчитися до Нового року: дивіться відео