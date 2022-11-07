Новими "мобілізаційними" ініціативами у Росії зростає ймовірність внутрішніх бунтів та повстань. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Путін робить помилки

Експерт зазначив, що ситуація навколо "ополчень" та "батальйонів" у Росії – це насправді те, що "повинно поховати путінський режим і Росію в тій формі, в якій вона існує".

Завжди у російській історії будь-який монарх, цар або деспот намагався носити паростки того, що потрібно озброїти людей, створити якісь "ополчення" і "загони територіальної оборони". На Росії це завжди була загроза, тому що бунти там надзвичайно криваві та, як правило, обернені проти влади й царя,

– пояснив оглядач.

За його словами, у Росії відбуваються такі речі, коли є рух до "ополченців", "опричнини" та "отаманщини", що лише заохочується Кремлем зараз.

"Сам Путін це загалом підтримує. Я думаю, що він настільки вже загруз у війні проти України й одержимий цією тематикою, що вже навіть не помічає, які фатальні помилки він робить", – додав аналітик.

На його думку, такі підходи були б дієвими в Україні, позаяк в українцях панує "вільний дух", козацтво та свобода – це завжди ті речі, які мали цінність і до сьогодні для українського народу.

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Фрагментована армія

Фахівець вказав, що розмови про створення "ополчення" розпочалися після виступу Путіна 30 вересня.

Путін виступав у Кремлі й сказав, що він дає вищі державні нагороди "Моторолі", "Гіві" та Захарченку – терористам та вбивцям, які були на окупованій території так званої "ДНР". Після цього почалися розмови про те, що Пригожин хоче створити якийсь свій загін, зараз є інформація, що Гіркін не проти створити щось подібне тощо,

– підкреслив Мусієнко.

З його слів, такі формування можуть стати так званими загонами імені "Стєнькі Разіна", "які завжди влаштовували бунти й повстання в Росії".

"Цим хоче скористатися Пригожин. Його мета, як мінімум – сісти у крісло міністра оборони замість Шойгу. Вони зараз ведуть "війну" – як медійну, так і не медійну. Далі він може використати "ополченців" та мобілізованих, мати на них опору і піти фактично для того, щоб скинути російсько-московську владу і встановити якийсь режим "хунти", – переконаний політолог.

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Він констатував, що опосередковано це буде зводитись на те, що "Україна наступає і НАТО "біля воріт".

"Цілі стають все зрозумілішими, що свідчить про те, що Путін втрачає керованість процесом у своїй централізованій системі, яка вже не така централізована", – резюмував оглядач.

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