За даними росЗМІ, засновник групи найманців Євген Пригожин заявив, що регіональний бізнес щотижня відправлятиме чверть працівників на "службу в окопах".
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Ополченців заманюють нагородами від держави
На його думку, "центри народного ополчення" складатимуться з першої лінії, яка лежить на жителях регіону.
Для того, щоб забезпечити матеріальну складову ополчення, я вважаю, нам не потрібно звертатися до держорганів, а покласти відповідальність на регіональний бізнес,
– зазначив Пригожин.
"Кухар Путіна" продовжив свої маніпуляції про "свідомий бізнес" і вирішив, що має для них гідну нагороду. Мовляв, у відповідь на їх громадянську позицію треба не шкодувати високих державних нагород, а співвітчизникам не скупитися на слова подяки.
"Статевозрілі самці" уже збираються рити окопи в Росії
Тож Пригожин пояснив свою позицію досить просто: "якщо ти власник невеликого заводу, де працює 100 людей, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% мають нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність".
І так по колу: один тиждень в окопах, три вдома та на виробництві,
– зазначив Пригожин.
Тим часом група "Вакансії в ПВК "Вагнера" вже веде набір кандидатів.
Лінії Вагнера: для чого усе це Пригожину
- Росіяни зводять "лінію Вагнера" у регіонах, що межують з Україною. Так звані захисні споруди почали з'являтися, зокрема, в Бєлгородській та інших областях.
- Крім того, російські найманці з ПВК "Вагнер" зводять оборонну лінію поблизу Лисичанська. Згідно з оприлюдненими знімками з супутника, загарбники вже збудували майже двокілометрове укріплення.
- Водночас так звана "лінія Вагнера" зовсім не відповідає наративам про хід війни, які надходять з Кремля.
- Схоже, що в Росії виник розкол, який чітко простежується у діях "кухаря Путіна", який продовжує створювати розбіжності.
- Схоже, що Пригожин критикуючи військове керівництво та рішення Путіна, намагається створити власний авторитет. Він також дуже активний в інфополі, веде телеграм-канал, спілкується з мілблогерами, дає інтерв'ю.
- В ISW також вважають, що окрема армія, яка діє поруч з офіційною може створити чимало проблем Путіну.
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