За даними росЗМІ, засновник групи найманців Євген Пригожин заявив, що регіональний бізнес щотижня відправлятиме чверть працівників на "службу в окопах".

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Ополченців заманюють нагородами від держави

На його думку, "центри народного ополчення" складатимуться з першої лінії, яка лежить на жителях регіону.

Для того, щоб забезпечити матеріальну складову ополчення, я вважаю, нам не потрібно звертатися до держорганів, а покласти відповідальність на регіональний бізнес,

– зазначив Пригожин.

"Кухар Путіна" продовжив свої маніпуляції про "свідомий бізнес" і вирішив, що має для них гідну нагороду. Мовляв, у відповідь на їх громадянську позицію треба не шкодувати високих державних нагород, а співвітчизникам не скупитися на слова подяки.

"Статевозрілі самці" уже збираються рити окопи в Росії

Тож Пригожин пояснив свою позицію досить просто: "якщо ти власник невеликого заводу, де працює 100 людей, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% мають нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність".

І так по колу: один тиждень в окопах, три вдома та на виробництві,

– зазначив Пригожин.

Тим часом група "Вакансії в ПВК "Вагнера" вже веде набір кандидатів.

Лінії Вагнера: для чого усе це Пригожину

Росіяни зводять "лінію Вагнера" у регіонах, що межують з Україною. Так звані захисні споруди почали з'являтися, зокрема, в Бєлгородській та інших областях.

Крім того, російські найманці з ПВК "Вагнер" зводять оборонну лінію поблизу Лисичанська. Згідно з оприлюдненими знімками з супутника, загарбники вже збудували майже двокілометрове укріплення.

Водночас так звана "лінія Вагнера" зовсім не відповідає наративам про хід війни, які надходять з Кремля.

Схоже, що в Росії виник розкол, який чітко простежується у діях "кухаря Путіна", який продовжує створювати розбіжності.

Схоже, що Пригожин критикуючи військове керівництво та рішення Путіна, намагається створити власний авторитет. Він також дуже активний в інфополі, веде телеграм-канал, спілкується з мілблогерами, дає інтерв'ю.

В ISW також вважають, що окрема армія, яка діє поруч з офіційною може створити чимало проблем Путіну.

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