Новыми "мобилизационными" инициативами в России растет вероятность внутренних мятежей и восстаний. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Путин совершает ошибки
Эксперт отметил, что ситуация вокруг "ополчений" и "батальонов" в России - это действительно то, что " должно похоронить путинский режим и Россию в той форме, в которой она существует".
Всегда в русской истории любой монарх, царь или деспот пытался носить ростки того, что нужно вооружить людей, создать некие "ополчения" и "отряды территориальной обороны". На России это всегда была угроза, потому что бунты там чрезвычайно кровавые и, как правило, обращены против власти и царя.
– объяснил обозреватель.
По его словам, в России происходят такие вещи, когда есть движение к "ополченцам", "опричнине" и "атаманщине", что только поощряется Кремлем сейчас.
"Сам Путин это в целом поддерживает. Я думаю, что он настолько уж погряз в войне против Украины и одержим этой тематикой , что уже даже не замечает, какие роковые ошибки он совершает ", - добавил аналитик.
По его мнению, такие подходы были бы действенными в Украине, так как в украинцах царит "свободный дух", казачество и свобода - это всегда те вещи, которые имели ценность и сегодня для украинского народа.
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Фрагментированная армия
Специалист указал, что разговоры о создании "ополчения" начались после выступления Путина 30 сентября .
Путин выступал в Кремле и сказал, что он дает высшие государственные награды "Мотороли", "Гиви" и Захарченко – террористам и убийцам, которые были на оккупированной территории так называемой ДНР. После этого начались разговоры о том, что Пригожин хочет создать какой-то свой отряд, сейчас есть информация, что Гиркин не прочь создать нечто подобное и т.д.
– подчеркнул Мусиенко.
По его словам, такие формирования могут стать так называемыми отрядами имени "Стеньки Разина" , "которые всегда устраивали бунты и восстания в России".
"Этим хочет воспользоваться Пригожин. Его цель, как минимум – сесть в кресло министра обороны вместо Шойгу . Они сейчас ведут "войну" – как медийную, так и не медийную. Далее он может использовать "ополченцев" и мобилизованных, иметь на них опору и пойти фактически для того, чтобы свергнуть российско-московские власти и установить некий режим "хунты" , – убежден политолог.
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Он констатировал, что косвенно это будет сводиться к тому, что "Украина наступает и НАТО "у ворот".
"Цели становятся все более понятными, что свидетельствует о том, что Путин теряет управляемость процессом в своей централизованной системе, которая уже не так централизована", – резюмировал обозреватель.
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В России собирают "ополчение": что известно
- ППК "Вагнер" Пригожина набирает "ополченцев" в приграничных с Украиной областях. Содержать такие "центры народного ополчения" предлагают региональным бизнесам.
- В то же время россияне возводят "линию Вагнера" в регионах, граничащих с Украиной. Так называемые защитные постройки начали появляться, в частности, в Белгородской и других областях.
- Похоже, что в России возник раскол, четко прослеживающийся в действиях "повара Путина", который продолжает создавать разногласия .
- Похоже, что Пригожин, критикуя военное руководство и решение Путина, пытается увеличить свое влияние. В ISW считают, что действующая рядом с официальной армия ППК "Вагнера" может создать немало проблем Путину.