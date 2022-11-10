Шойгу приказал "отступать" из Херсона: как это воспринимает российское общество

Херсонщина с начала оккупации Россией была достаточно важным регионом для Кремля с политической точки зрения. Именно поэтому выход оккупационных войск будет иметь мощное влияние на российское общество.

Но у Путина не осталось иных вариантов удержать Херсон. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог из России Аббас Галлямов. Если бы глава Кремля имел хоть минимальный шанс его удержать, он не дал бы приказ отступать.

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Путин хорошо понимает последствия этого поступка, ведь для него эта ситуация близка к катастрофе,

– считает политтехнолог.

Он отметил, что завтра, конечно же, режим Путина не разрушится. Но и ранее наблюдавшиеся процессы эрозии значительно ускорятся.

"Теперь очевидно, что поражение под Харьковом было не единичным случаем. Оказывается, что это – системная проблема", – отмечает Галлямов.

По его словам, частичная мобилизация этой проблемы не решила, и теперь всем очевидно, что ресурсы кремлевской военной машины исчерпаны. Окончательное поражение Путина – это вопрос времени.

Думаю, сейчас даже самые тупоголовые патриоты уже не мечтают о победе,

– считает Аббас Галлямов.

Владимир Путин не посетит саммит G20, который состоится 15 – 16 ноября на Бали. Главу Кремля хотят защитить от конфронтаций, в том числе с президентом США, который подчеркнул, что не хочет встречаться с российским диктатором.

Поражение Путина – вопрос времени: смотрите видео



Владимир Путин терпит поражение