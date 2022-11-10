Шойгу приказал "отступать" из Херсона: как это воспринимает российское общество
Херсонщина с начала оккупации Россией была достаточно важным регионом для Кремля с политической точки зрения. Именно поэтому выход оккупационных войск будет иметь мощное влияние на российское общество.
Но у Путина не осталось иных вариантов удержать Херсон. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог из России Аббас Галлямов. Если бы глава Кремля имел хоть минимальный шанс его удержать, он не дал бы приказ отступать.
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Путин хорошо понимает последствия этого поступка, ведь для него эта ситуация близка к катастрофе,
– считает политтехнолог.
Он отметил, что завтра, конечно же, режим Путина не разрушится. Но и ранее наблюдавшиеся процессы эрозии значительно ускорятся.
"Теперь очевидно, что поражение под Харьковом было не единичным случаем. Оказывается, что это – системная проблема", – отмечает Галлямов.
По его словам, частичная мобилизация этой проблемы не решила, и теперь всем очевидно, что ресурсы кремлевской военной машины исчерпаны. Окончательное поражение Путина – это вопрос времени.
Думаю, сейчас даже самые тупоголовые патриоты уже не мечтают о победе,
– считает Аббас Галлямов.
Поражение Путина – вопрос времени: смотрите видео
Владимир Путин терпит поражение
- Для главы Кремля разгром в Украине означает крушение его режима, считает журналист Игорь Яковенко. Единственным возможным путем спасения для него может стать договоренность с Западом, чтобы мировые лидеры уговорили Украину помиловать Путина.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, Путин будет идти до конца в Украине, потому что не может остановить войну и признать поражение. Для него это будет означать политическую и даже физическую смерть.
- Стратегия Путина – экспортировать хаос, войну, агрессию, потому что у него нет других аргументов, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Эскалация нужна главе Кремля, чтобы заставить Запад сесть за стол переговоров с ним.