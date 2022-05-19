Отсутствие консенсуса среди партнеров относительно конечной цели войны – проблема, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие консенсуса среди украинских партнеров по поводу конечной цели войны является проблемой.

Глава МИД Украины Кулеба подчеркнул, что все соглашаются: Россия не должна выиграть. Однако пока еще есть дискуссии, в чем должна заключаться победа Украины. Соответствующее заявление министр сделал в эфире "Единых новостей", сообщает 24 канал.

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Отсутствие консенсуса среди наших партнеров по поводу конечной цели этой войны является проблемой. Условно нам говорят: вы точно не проиграете. И это ваша победа. Но вот как будет выглядеть комплексно ваша победа, это еще вопрос,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что хочет отметить всего два момента. После всего, что украинцы пережили, им нужно верить, прежде всего, в себя. Только украинский народ и украинские власти будут определять параметры своей победы.

Кулеба подчеркнул: что, где и когда закончится – определит Украина. Война проходит на украинской земле. Воюет украинский народ. Партнерам благодарны за помощь. Однако ни у одного из них нет ни морального права, ни политического права ломать украинцев, заставляя идти на уступки.

Четыре элемента для победы

Глава МИД заявил, что Украина побеждает в войне. Однако пока еще не выиграла. Кулеба подчеркнул: Украина должна победить любой ценой. Иначе просто исчезнет. Тогда это будет совсем другая Европа.

Кулеба назвал 4 элемента, которые ознаменуют победу:

освобождение оккупированных территорий, в частности Крыма и Донбасса также.

репарации со стороны России.

трибунал над российскими военными преступлениями и преступлениями против человечества.

закрепление Украины в европейской интеграции

Глава МИД также заявил, что евроинтеграция Украины – это уже борьба с предубеждениями. Кулеба вспомнил, как еще в 2016 году, когда проходил голландский референдум относительно Украины и соглашения об ассоциации, в стране царили сильные антиукраинские настроения.

"Человека, который стоял за этой кампанией (Тьерри Боде – 24 канал), поддержала Россия. Мы все еще обеспокоены тем референдумом, который вы впоследствии сочтете ошибкой", – отметил Кулеба.

Он также добавил, что главное предубеждение состоит в том, что Украина – якобы не входит в Европу.

Кулеба отметил, что Украина не говорит "присоединяйте нас к ЕС завтра". Однако, делая государство кандидатом, это поможет преодолеть существующие проблемы.

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