Отсутствие Путина в Кремле может свидетельствовать, что для него все идет не по плану, – Грозев

Христо Грозев объяснил, почему Владимир Путин нигде публично не появляется и не находится в Кремле. По мнению журналиста-расследователя из Bellingcat, у президента России все идет не по плану.

В интервью Христо Грозев поделился своими наблюдениями. Так, по словам журналиста-расследователя, Путин исчезает из поля зрения СМИ каждый раз, когда есть негативные новости.

Читайте также В России уже ищут предателей, виновных в поражении в Украине, – Арестович

Паранойя не позволяет Путину возвращаться в Кремль

И поскольку Россия не смогла одержать молниеносную победу над Украиной, то Путин придерживается своего привычного сценария. Он делает все возможное для того, чтобы не было ассоциаций между ним и негативными новостями.

И здесь интересно, что его отсутствие с одной стороны связано с его местонахождением, с другой – с его пониманием, что все идет плохо в этой войне для него. По крайней мере, по сравнению с планами,

– добавил Грозев.

Журналист добавил, что с учетом параноидальных мыслей Путина он находится в основном не в Кремле. А если и приезжает в Москву, то только для показных событий.

Но ядерный сценарий, по словам Грозева, не дает покоя президенту России. Поэтому он в большинстве своем находится там, где должен быть в случае обратного ядерного удара. Будь он в Москве, то он просто физически не успел бы организовать себе выезд из столицы в бункер. Потому Путин перед камерами и не появляется. Его просто нет в Москве.

Это интересно – Руководителя разведки ФСБ посадили в СИЗО – смотрите видео: