Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что ни США, ни Россия не подписали Оттавскую конвенцию. Украина сделала это, потому что такие условия ставили союзники по НАТО, чтобы наладить широкое сотрудничество.

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Почему вышли только сейчас

Как отметил Кузан, Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году. При этом Украина продолжала уничтожать противопехотные мины. К примеру, Евросоюз финансировал утилизацию 3 миллионов украинских противопехотных мин с 2015 по 2018 год. Уничтожение этого оружия продолжалось и в дальнейшем.

Конечно, есть вопрос, почему Украина не вышла из Оттавской конвенции уже в 2022 году. Вероятно, это связано с международными партнерами.

Странно, что мы выполняли тогда эту конвенцию, а в 2022 году вообще автоматически не вышли из нее. Видим, что сейчас Финляндия и страны Балтии приняли это решение. За ними и Украина. Наверное, зависели тут от решений наших партнеров,

– сказал Кузан.

Добавим, в 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию и уничтожала противопехотные мины. Россия же массово использует это оружие во время агрессии против нашего государства.