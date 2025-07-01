Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що ні США, ні Росія не підписали Оттавську конвенцію. Україна зробила це, бо такі умови ставили союзники по НАТО, аби налагодити ширшу співпрацю.

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Чому вийшли тільки зараз

Як наголосив Кузан, Росія почала агресію проти України ще у 2014 році. При цьому Україна продовжувала знищувати протипіхотні міни. До прикладу, Євросоюз фінансував утилізацію 3 мільйонів українських протипіхотних мін з 2015 по 2018 рік. Знищення цієї зброї тривало і надалі.

Звісно, є питання, чому Україна не вийшла з Оттавської конвенції вже у 2022 році. Ймовірно, це пов'язано з міжнародними партнерами.

Дивно, що ми виконували тоді цю конвенцію, а у 2022 році взагалі автоматично не вийшли з неї. Бачимо, що зараз Фінляндія та країни Балтії ухвалили це рішення. За ними й Україна. Напевно, залежали тут від рішень наших партнерів,

– сказав Кузан.

Додамо, у 2005 році Україна ратифікувала Оттавську конвенцію та знищувала протипіхотні міни. Росія ж масово використовує цю зброю під час агресії проти нашої держави.