Отвечает беспокойствам России, – Пионтковский о ракетном моратории от США

США могут предложить новый Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности или попытаются вернуться к старому документу. Подобное решение является очень разумным.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, россияне уже отреагировали на предложение и это "соответствует их основным беспокойствам".

К теме Единственное, что сдерживает Путина, – Пионтковский объяснил агрессию России против Украины

Пионтковский: Россию поймали за руку

Пионтковский рассказал, что сегодня в Европе по сути нет никаких ракет. Договор вместе "похоронили" и Россия, и США. В стране-агрессоре нарушили документ, испытывая ракету с дальностью более 500 километров.

Она (ракета – 24 канал) запрещена, а они доказывали, что это не так. Их поймали за руку, а Дональд Трамп просто "хлопнул дверью" и вышел,

– подчеркнул он.

По мнению российского публициста, с помощью договора стоит зафиксировать реальность, что никакого оружия нет. Вице-президент МИД России Сергей Рябков это понимает. "Единственное что он понимает. Хорошо знает, что то, что я предложил – прекрасная вещь. Все профессионалы это понимают. Он вывернулся", – пояснил Пионтковский.

Пионтковский в эфире Романа Цымбалюка: смотрите видео

Ракетный мораторий и Россия: коротко