Соответствующую позицию озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, много лет существовал запрет на все ракеты средней дальности, пока Россия ее не нарушила.

К теме В НАТО согласились, что агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России

Запрет касался размещения ракет средней дальности в Европе. Речь идет о договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, согласованном в 1987 году. Тогда Россия нарушила документ.

Предложение России по мораторию не вызывает доверия, потому что у нас был запрет (на ракеты средней и меньшей дальности – 24 канал), а он этот запрет нарушил,

– сказал Столтенберг.

Несмотря на это, генсек НАТО заверил о готовности и в дальнейшем вести диалог с Россией.

Что этому предшествовало

Соответствующее заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он сказал, что в Москве якобы боятся нового ракетного кризиса в Европе, а потому предлагают НАТО сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем двусторонним.

Рябков добавил, что Россия будет вынуждена разместить ядерные ракеты средней дальности, если Запад не согласится присоединиться к мораторию.

Важно – Россия усиливает милитаризацию островов: видео