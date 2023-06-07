Об этом 24 Канала рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он отметил, что не верил в возможность теракта на Каховской ГЭС, пока тот не произошол.
Читайте также "Оружие массового уничтожения и военное преступление": мир шокирован подрывом Каховской ГЭС
Как Россия готовилась к подрыву Каховской ГЭС
Костенко отметил, что незадолго до теракта россияне начали отводить свою технику на дальние рубежи и рыть новые окопы. Тогда казалось, что это обусловлено большими потерями окупантов от огня украинской артиллерии.
"Россия пробила очередное дно в этой войне. Было немыслимо, что они решатся на военное преступление техногенного характера", – вспоминает Костенко.
Нардеп считает действия русской армии сознательными: агрессор понимал, каковы последствия этой катастрофы.
"Оккупанты взорвали заминированную дамбу ради увеличения водного препятствия между двумя армиями. Им безразлично, что по этому поводу скажет мир и какова будет судьба гражданского населения", - убежден Костенко.
Последствия теракта на Каховской ГЭС
Между тем, уровень воды в Херсоне уже увеличился на 5 метров и продолжает подниматься. Роман соглашается с экспертами, которые предполагают, что все последствия теракта мы сможем увидеть значительно позже.
Масштабы разрушений очевидны для каждого. Находясь в Херсоне, видишь, как течение несет дома, машины и мины. Страшно даже представить, что происходит на левом берегу, на который приходится основной удар стихии,
– рассказывает Костенко.
Что известно о теракте России на Каховской дамбе
- Утром 6 июня 205-я бригада российской армии взорвала дамбу вблизи Новой Каховки. Перед тем оккупанты подняли уровень воды в водохранилище до рекордных 17,5 метров.
- Владимир Зеленский назвал действия оккупантов "экоцидом", а представитель Украины в ООН Сергей Кислица, опираясь на данные разведки, назвал теракт России "спланированным".
- Последствия подрыва каховской дамбы уже ощущаются в нескольких областях Украины, где вскоре возможны проблемы с водоснабжением. Аналогичная ситуация ожидается и в Крыму.