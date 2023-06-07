Об этом 24 Канала рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он отметил, что не верил в возможность теракта на Каховской ГЭС, пока тот не произошол.

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Как Россия готовилась к подрыву Каховской ГЭС

Костенко отметил, что незадолго до теракта россияне начали отводить свою технику на дальние рубежи и рыть новые окопы. Тогда казалось, что это обусловлено большими потерями окупантов от огня украинской артиллерии.

Напомним, что 30 сентября Путин объявил об аннексии Херсона. Однако незадолго после этого ВСУ вошли в Херсон. Уже тогда стало известно, что россияне заминировали Каховскую дамбу и готовы совершить теракт.

"Россия пробила очередное дно в этой войне. Было немыслимо, что они решатся на военное преступление техногенного характера", – вспоминает Костенко.

Нардеп считает действия русской армии сознательными: агрессор понимал, каковы последствия этой катастрофы.

"Оккупанты взорвали заминированную дамбу ради увеличения водного препятствия между двумя армиями. Им безразлично, что по этому поводу скажет мир и какова будет судьба гражданского населения", - убежден Костенко.

Роман Костенко о ситуации в Херсонской области после теракта: смотрите видео

Последствия теракта на Каховской ГЭС

Между тем, уровень воды в Херсоне уже увеличился на 5 метров и продолжает подниматься. Роман соглашается с экспертами, которые предполагают, что все последствия теракта мы сможем увидеть значительно позже.

Масштабы разрушений очевидны для каждого. Находясь в Херсоне, видишь, как течение несет дома, машины и мины. Страшно даже представить, что происходит на левом берегу, на который приходится основной удар стихии,

– рассказывает Костенко.

Что известно о теракте России на Каховской дамбе