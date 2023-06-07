Про це 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він зазначив, що не вірив у підрив Каховської ГЕС, допоки цього не сталося.
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Як Росія готувалась до підриву Каховської ГЕС
Костенко зазначив, що незадовго до теракту росіяни почали відводити свою техніку на дальні рубежі і рити нові окопи. Здавалося, що це зумовлено великими втратами окупантів від вогню української артилерії.
"Росія пробила чергове дно у цій війні. Було немислимо, що вони наважаться на військовий злочин техногенного характеру", – пригадує Костенко.
Нардеп вважає дії російської армії свідомими: агресор розумів, якими будуть наслідки цієї катастрофи.
"Окупанти підірвали заміновану дамбу заради збільшення водної перепони між двома арміями. Їм байдуже, що з цього приводу скаже світ і якою буде доля цивільного населення", – переконаний Костенко.
Роман Костенко про ситуацію на Херсонщині після теракту: дивіться відео
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Тим часом рівень води у Херсоні вже збільшився на 5 метрів і продовжує підніматися. Роман погоджується з експертами, які припускають, що всі наслідки теракту ми зможемо побачити лише згодом.
Масштаби катастрофи очевидні для кожного. Перебуваючи у Херсоні, бачиш, як течія несе домівки, машини та російські міни. Страшно навіть уявити, що відбувається на лівому березі, куди припадає основний удар стихії,
– розповідає Костенко.
Що відомо про теракт Росії на Каховській дамбі
- Вранці 6 червня 205-та бригада російської армії підірвала дамбу поблизу Нової Каховки. Перед тим окупанти підняли рівень води у водосховищі до рекордних 17,5 метрів.
- Володимир Зеленський назвав дії окупантів "екоцидом", а представник України в ООН Сергій Кислиця, спираючись на дані розвідки, назвав теракт Росії "спланованим".
- Наслідки підриву каховської дамби вже даються взнаки: декілька областей незабаром матимуть проблеми із водопостачанням. Аналогічна ситуація очікується і в Криму.