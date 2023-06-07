Про це 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він зазначив, що не вірив у підрив Каховської ГЕС, допоки цього не сталося.

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Як Росія готувалась до підриву Каховської ГЕС

Костенко зазначив, що незадовго до теракту росіяни почали відводити свою техніку на дальні рубежі і рити нові окопи. Здавалося, що це зумовлено великими втратами окупантів від вогню української артилерії.

Нагадаємо, що 30 вересня Путін оголосив про анексію Херсонщини. Однак незадовго після цього ЗСУ зайшли в Херсон. Вже тоді стало відомо, що росіяни замінували Каховську дамбу і готові вчинити теракт.

"Росія пробила чергове дно у цій війні. Було немислимо, що вони наважаться на військовий злочин техногенного характеру", – пригадує Костенко.

Нардеп вважає дії російської армії свідомими: агресор розумів, якими будуть наслідки цієї катастрофи.

"Окупанти підірвали заміновану дамбу заради збільшення водної перепони між двома арміями. Їм байдуже, що з цього приводу скаже світ і якою буде доля цивільного населення", – переконаний Костенко.

Роман Костенко про ситуацію на Херсонщині після теракту: дивіться відео

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Тим часом рівень води у Херсоні вже збільшився на 5 метрів і продовжує підніматися. Роман погоджується з експертами, які припускають, що всі наслідки теракту ми зможемо побачити лише згодом.

Масштаби катастрофи очевидні для кожного. Перебуваючи у Херсоні, бачиш, як течія несе домівки, машини та російські міни. Страшно навіть уявити, що відбувається на лівому березі, куди припадає основний удар стихії,

– розповідає Костенко.

Що відомо про теракт Росії на Каховській дамбі