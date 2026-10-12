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12 октября, 16:18
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Место в первом ряду Спецтрибунала: в МИД отреагировали на заявление Лаврова о Зеленском

Татьяна Бабич

Андрей Сибига отреагировал на заявления Лаврова о том, что Владимир Зеленский якобы не заслужил передышки на поле боя. В ответ было отмечено, что сам российский деятель уже обеспечил себе место на Специальном трибунале по преступлению агрессии.

Об этом говорится в посте главы внешнеполитического ведомства на странице в X.

Что говорят в МИД Украины о заявлениях Кремля?

Каждое подобное высказывание со стороны представителей России лишь пополняет список доказательств для международного правосудия.

"Зеленский не заслужил передышки на поле боя", – говорит военный преступник Лавров. "Однако Лавров уже заслужил себе место в первом ряду на Специальном трибунале за преступление агрессии", – говорится в публикации.

Сибига подчеркнул, что чем больше неуместных и циничных комментариев звучит со стороны российских деятелей, тем больше доказательств фиксируется для будущего судебного процесса.

Подробнее о позиции России и США

Лавров заявил, что Зеленский якобы не заслужил прекращения огня. По его словам, Украина и западные партнеры стремятся использовать перемирие, чтобы выиграть время для перевооружения украинской армии. Он также утверждал, что Москва не меняла целей войны и продолжает их достигать.

Вместе с тем российский министр назвал реакцию Зеленского на заявления Трампа притворным удивлением и отверг возможность доверять обещаниям Киева.

Резонансным стало и заявление главы Белого дома. На днях он сказал, что "Россия якобы стремится завершить войну", а Владимир Зеленский, мол, от этого отказывается.