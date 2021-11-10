В ответ Авакову: Данилов объяснил, почему СНБО дают документы "за 5 минут" до заседания

Алексей Данилов рассказал, что некоторые материалы членам Совета национальной безопасности и обороны выдают непосредственно перед заседанием. Делают это ввиду грифа "секретно".

Об особенностях работы СНБО и передачи его членам документов перед заседанием на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Почему некоторые материалы выдают прямо перед заседанием

Ряд вопросов, которые рассматривают в режиме секретно, выдают непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО обратно,

– отметил Данилов.

Он добавил, что выдавать такие материалы заранее нельзя.

Однако каждый член СНБО может с ними ознакомиться, задавать на заседании вопросы, если они возникают. Голосование по каждому вопросу является персональным, каждый голосует лично, письма голосования хранят в аппарате СНБО постоянно.

Если же человек не соглашается с определенным решением, он может проголосовать так, как считает необходимым.

Данилов напомнил, что голосование является тайным, но иногда сами члены СНБО говорят об этом лично, на что имеют право. Напомним, такое было с Дмитрием Разумковым, который сообщил, что не поддержал введение санкций в отношении Виктора Медведчука.

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