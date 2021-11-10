Про особливості роботи РНБО та надання її членам документів перед засіданням на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Чому деякі матеріали видають прямо перед засіданням
Низку питань, які розглядають у режимі таємно, видають безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи здаються кожним членом РНБО зворотно,
– зазначив Данілов.
Він додав, що видавати такі матеріали заздалегідь не можна.
Однак кожен член РНБО може з ними ознайомитись, ставити на засіданні запитання, якщо вони виникають. Голосування по кожному питанню є персональним, кожен голосує особисто, листи голосування зберігають в апараті РНБО постійно.
Якщо ж людина не погоджується з певним рішенням, вона може проголосувати так, як вважає за необхідне.
Данілов нагадав, що голосування є таємним, але інколи самі члени РНБО говорять про це особисто, на що мають право. Нагадаємо, таке було з Дмитром Разумковим, який повідомив, що не підтримав впровадження санкцій щодо Віктора Медведчука.
Заява Авакова про санкції РНБО "за 5 хвилин без доказів"
- Колишній глава МВС Арсен Аваков нещодавно в ефірі одного із телеканалів заявив, що члени РНБО часто отримували за 5 хвилин до засідання інформацію про санкції, які планували вводити. Ба більше, там "не було доказової бази". Тому він нібито не хотів брати у цьому участі.
- Нардепка Олександра Устінова звинуватила політика у брехні. Адже ще на посту міністра він підтвердив, що інформація, зокрема, щодо списків "злодіїв у законі", складених РНБО, правдива.