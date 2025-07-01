Ответ будет: Зеленский рассказал детали ракетного удара по Гуляйполю
- Зеленский отреагировал на удар по Гуляйполю, заявив о погибших среди военных и гражданского населения.
- Президент Украины пообещал ответ на атаку, сейчас идет расследование, пострадавшим оказывают помощь.
Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Гуляйполю в Днепропетровской области. Он пообещал ответ за эту атаку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента, обнародованное во вторник, 1 июля.
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Какие детали сообщил Зеленский
По его словам, в течение дня продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. Владимир Зеленский констатировал, что в результате атаки есть погибшие среди военных и гражданского населения.
Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара,
– сказал он.
Президент отметил, что сейчас ждет доклад по этому поводу. Он добавил, что всем пострадавшим в результате ракетного удара оказывают необходимую помощь, их количество сейчас достигает более 30.
"Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, утром россияне атаковали Гуляйполе Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами. Впоследствии стало известно, что в результате удара были разрушены и повреждены дом культуры, два магазина и частные дома.
К слову, по словам Сергея Собко, у Захаревича остались трое детей. Погибшего полковника в феврале 2025 года назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.