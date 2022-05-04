Ответ должна дать контрразведка и он будет публичным, – Данилов о "разминированном" Чонгаре

В сети раздаются заявления о, так сказать, сдаче Херсона и якобы "разминированном" мосте через Чонгар. Эти слухи прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Во время войны нельзя ничего заранее рассчитать. Данилов отметил, что был ответ Генштаба на эту тему. Однако, прежде всего, это вопрос к военной контрразведке.

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Я предполагаю, что это может быть просчет или другое действие. Надо разобраться,

– отметил секретарь СНБО.

Однако он добавил, что ответ будет обязательно. Об этом расскажут публично.

Как россияне прошли мост через Чонгар

Российским оккупантам действительно удалось прорваться из оккупированного Крыма на Юг. Они прошли через поселок Чонгар. При этом мост, соединяющий оккупированный Крым и материковую Украину, должен был быть заминирован.

В Генштабе опровергли слухи о якобы "незаминировании" Чонгара. Однако силы российского противника превосходили в 15 раз. Хотя окончательные выводы будут сделаны после завершения боевых действий.

Какая ситуация в Херсоне

Россияне временно оккупировали Херсон, хотя местное население сопротивляется этому. Люди постоянно выходят на митинги, которые захватчики жестко разгоняют.

Разведка Великобритании озвучила очередные планы России относительно Херсонской области. Через этот регион оккупанты хотят продолжать наступление на Украину. Прежде всего говорится об атаках в направлении Николаева, Кривого Рога, а также Одессы.

Так, оккупанты не оставляют попыток выйти на границу Херсонщины. Они ищут слабые места в обороне украинских позиций.

Кроме того, российские оккупанты пытаются отрезать жителей Херсона и Запорожья от связи. В Госспецсвязи утверждали, что российские военные отключили связь и доступ в интернет.

Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказывал, что оккупанты вывозят из региона зерно и тракторы. Они попытаются создать демографический кризис, а затем – гуманитарный, чтобы давить на людей голодом.

Кстати, 2 мая возле Херсона раздался мощный взрыв. Очевидцы рассказывали, что ударная волна была такой силы, что в домах затряслись окна.

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