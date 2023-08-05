Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас поставка Украине ракет Taurus не является приоритетом в контексте военной помощи.

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Париж возьмет и сделает

Немцы всегда были очень осторожны в снабжении оружия. В частности, поставки танков Leopard и зенитных артиллерийских установок Gepard – скорее исключение.

Вероятно, заявление Бориса Писториуса будет сбалансировано помощью, которую Украина потенциально получит от других западных союзников. По мнению Жовтенко, ситуацию поможет сбалансировать Франция и президент Эмманюэль Макрон, не без вмешательства россиян утративший влияние в африканской Нигерии после государственного переворота.

Важно! 26 июля 2023 года солдаты президентской гвардии Нигерии задержали президента Мохаммеда Базума, а другая группа солдат объявила о его свержении, закрыла границы страны, приостановила работу государственных учреждений и ввела комендантский час, одновременно объявив о формировании хунты.

"Макрон имеет множество других способов отыграться на россиянах, в частности увеличив Украине поставки крылатых ракет французского производства SCALP. Я думаю, что официальный Париж без громких объявлений возьмет и сделает. В таких условиях можно не сильно обижаться на министра обороны Германии, который заявил, что свои ракеты они поставлять не будут", – сказал эксперт по международной безопасности.

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Глобальная антироссийская коалиция

Наши союзники, как отметил Жовтенко, – это не отдельная страна, которая по мере своих возможностей помогает. Союзники Украины – это глобальная антироссийская коалиция и каждая из стран, оказывающая военную помощь, координирует свои шаги с другими странами. Чтобы не было такого, что каждая страна поставляет одно и тоже и у нас перенасыщение.

"Однако то, что нам крайне нужно сейчас либо не снабжает вообще никто, либо снабжает очень мало. Для этого создан механизм "Рамштайн". Подобные заявления раздаются не единолично от этих стран, они являются голосом в объединенной глобальной антироссийской коалиции", – добавил эксперт по международной безопасности.

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