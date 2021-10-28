Ответ на использование запрещенного оружия, – Костенко о применении Bayraktar на Донбассе
Источник:24 канал
Вооруженные силы Украины из-за обстрелов оккупантов впервые применили беспилотник Bayraktar на Донбассе. Это стало ответом на использование Россией запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 канала. Также эта ситуация свидетельствует о том, что наше государство готово применять все методы, которые нужны для защиты.
К теме Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео
Украина показала решительность
По словам Костенко, использование Bayraktar не имеет стратегического для войны значения, так как оно является скорее тактическим. Однако в вопросе международной политики это показало решимость Украины.
Какое бы беспокойство они (российские оккупанты – 24 канал) не выражали, это был наш ответ на использование ими запрещенного минскими договоренностями вооружения,
– подчеркнул политик.
Костенко также добавил, что это является "звоночком" за границу о том, что в вопросе военной обороны Украина будет применять то, что у нее есть.
Узнайте больше Bayraktar – ответ России: чем грозятся в Кремле и что говорят эксперты
Использование Bayraktar: кратко
- Военные ВСУ 26 октября применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе. Это случилось из-за того, что боевики ночью и утром били неподалеку от Гранитного.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что это был вынужденный шаг, поскольку оккупанты не реагировали на требования остановить обстрел позиций ВСУ.
- В правительстве Германии прокомментировали применение Bayraktar Вооруженными силами Украины. Однако там сразу получили жесткую реакцию украинского посольства.