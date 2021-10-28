Ответ на использование запрещенного оружия, – Костенко о применении Bayraktar на Донбассе

Вооруженные силы Украины из-за обстрелов оккупантов впервые применили беспилотник Bayraktar на Донбассе. Это стало ответом на использование Россией запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 канала. Также эта ситуация свидетельствует о том, что наше государство готово применять все методы, которые нужны для защиты.

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Украина показала решительность

По словам Костенко, использование Bayraktar не имеет стратегического для войны значения, так как оно является скорее тактическим. Однако в вопросе международной политики это показало решимость Украины.

Какое бы беспокойство они (российские оккупанты – 24 канал) не выражали, это был наш ответ на использование ими запрещенного минскими договоренностями вооружения,

– подчеркнул политик.

Костенко также добавил, что это является "звоночком" за границу о том, что в вопросе военной обороны Украина будет применять то, что у нее есть.

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Использование Bayraktar: кратко