Ответ может дать только ситуация на поле боя, – Зеленский об освобождении оккупированных территорий

Владимир Зеленский подчеркнул, что мы обязаны как можно быстрее прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность.

Однако когда это произойдет, будет зависеть от реальной ситуации на поле боя, отметил президент в вечернем обращении.

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Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать лишь реальная ситуация на поле боя. Стараемся как можно быстрее,

– заверил Зеленский.

Украина вернет все территории

Президент сегодня подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока всеобщей мобилизации. Зеленский надеется, что парламент в ближайшее время поддержит это решение, ведь у наших защитников должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно. Также политик обратился к жителям всех городов, находящихся под временной оккупацией.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все-все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется", – подчеркнул президент.

Все потому, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву.

Какова ситуация на фронте

В Генштабе сообщали, что россияне продолжают наступать на Востоке. Открывают огонь вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Тяжелые бои в последнее время продолжались в Луганской области. Однако советник главы Офиса Президента Алексей Арестович убежден, что россияне в регионе, скорее всего, не выполнят ни военных, ни политических задач, которые перед ними поставили. Оккупантам не удастся выйти на границы области, им придется перейти в оборону и защищаться.

Правда, политик считает, что к осени война с Россией вряд ли закончится, поэтому ложных надежд украинцам давать не стоит. Военное положение может быть сохранено, по крайней мере в отдельных районах, и после победы в войне.

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского за 18 мая: