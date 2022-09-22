Ответ на действия москвы: при каком условии в Украину могут зайти войска НАТО

На фоне новых российских угроз Украина может рассчитывать на оживление в поставках вооружения. Но если угроза ядерной войны будет реальной, то к украинским защитникам могут присоединиться войска НАТО.

Такой тезис высказал 24 каналу российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что сейчас ответом на действия россии будет именно поставка тяжелого оружия, о котором, вероятно, не будут говорить.

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"А откуда кто будет знать, откуда у Украины снаряды к HIMARAS, дальностью в 300 километров. Этого же никто не знает. Кстати, путин о них вспомнил, а значит, это действительно пугает россиян, если они об этом говорят", – говорит Фейгин.

В каких условиях войска НАТО могут войти на территорию Украины – по моему мнению, это может случиться тогда, когда угроза ядерной войны будет реальной, или тогда, когда она произойдет,

– убежден он.

А если еще и пострадают люди, добавляет правозащитник, это будет их прямой обязанностью – выполнить мандат, который в НАТО сами на себя возьмут.

"Если ситуация на фронте будет ухудшаться и напряжение будет расти, то ввод войск НАТО может охладить войну, даже остановить активные боевые действия", – добавляет специалист.

Учитывая заявление Байдена, который сказал, что США и союзники будут делать все, чтобы не втягивать НАТО в войну, нужно понимать, что есть предел, где это правило перестает действовать,

– отмечает Фейгин.

"Ладно, россияне захватили часть Украины, а сейчас начнут что-то делать возле Кишинева или вокруг стран Балтии. Нет никаких гарантий, поэтому я слабо представляю, что позиция Запада будет неизменной относительно входа в войну", – резюмирует российский правозащитник.

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