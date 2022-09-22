Таку тезу висловив 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що зараз відповіддю на дії росії буде саме поставка важкої зброї, про яку, ймовірно, не будуть говорити.

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"А звідки хто буде знати, звідки в України снаряди до HIMARAS, дальністю у 300 кілометрів. Цього ж ніхто не знає. До речі, путін про них згадав, а отже це дійсно лякає росіян, якщо вони про це говорять", – каже Фейгін.

За яких умов війська НАТО можуть увійти на територію України – на мою думку, це може трапитись тоді, коли загроза ядерної війни буде реальною, або ж тоді, коли вона станеться,

– переконаний він.

А якщо ще й постраждають люди, додає правозахисник, то це буде їх прямим обов'язком – виконати мандат, який у НАТО самі на себе візьмуть.

"Якщо ситуація на фронті буде погіршуватись і напруга ростиме, то введення військ НАТО може охолодити війну, ба навіть зупинити активні бойові дії", – додає фахівець.

З огляду на заяву Байдена, який сказав, що США та союзники робитимуть все, аби не втягувати НАТО у війну, то треба розуміти, що є межа, де це правило перестає діяти,

– зазначає Фейгін.

"Гаразд, росіяни захопили частину України, а зараз почнуть щось робити біля Кишенева, чи навколо країн Балтії. Немає жодних гарантій, тому я слабко уявляю, що позиці Заходу буде незмінною щодо входу у війну", – резюмує російський правозахисник.

Повний стрім із Марком Фейгіним: дивіться відео