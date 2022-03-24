Ответ НАТО меня разочаровал, – европарламентарий о результате саммита

В Брюсселе на фоне полномасштабной войны России против Украины состоялся саммит НАТО. Однако позиция Североатлантического союза не прозвучала четко.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что Владимир Зеленский, попросив 1% всего вооружения НАТО для защиты Украины и Европы в целом от российской агрессии, сделал правильное заявление.

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Нет ответа на вопрос Зеленского, – Ауштрявичюс

"Он не просил 15 – 30% оборонной способности стран НАТО. Он точно определил – хотя бы 1%, это означало бы много. Но ответ НАТО меня не удовлетворил, говорю откровенно", – отметил Пятрас Ауштрявичюс.

Ответ Североатлантического союза – то, что уже говорили. НАТО акцентирует внимание на том, что политика сдерживания наращивается – в частности, разворачиваются 4 новые группы: в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

Относительно Украины будут наращивать помощь, с вооружением в частности. Однако ответа на вопросы Владимира Зеленского нет.

"Я разочарован этим ответом. Потому что он не был твердым. Это значит, что не все мы сделали, чтобы сдержать агрессора – российскую сторону. Вероятно, эта встреча не последняя", – сказал европарламентарий.

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