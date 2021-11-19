Ответили на "Россия никому не угрожает": посольство США показало кадры обстрелов на Донбассе

Американские дипломаты ответили на циничное заявление представителя российского президента Дмитрия Пескова. Ранее он подчеркивал, что якобы "Россия не представляет ни для кого-либо угрозы".

В посольстве США скептически относятся к таким высказываниям со стороны российских чиновников. Там решили продемонстрировать, почему Кремлю не стоит доверять.

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Дипломаты призвали не доверять России

Для этого в фейсбуке посольства 19 ноября обнародовали красноречивые кадры. "Пятничное утреннее общественно-важное объявление", – так подписали публикацию. В видео дипломаты приводят в пример высказывания Пескова в начале ноября. Тогда он цинично заявил, что "Россия никому никогда не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого угрозы".

В видео говорится, что такие и похожие заявления можно услышать от российских чиновников и спикеров. "Серьезно?" – такой вопрос появляется в следующем кадре. Далее идут кадры с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе, враждебным вооружением и обстрелами, а также показаны последствия жуткой катастрофы рейса MH17.

Посольство США отреагировало на заявление Пескова: смотрите видео

В американском посольстве пояснили, что не следует доверять России, которая напала на Украину и оккупировала полуостров Крым и часть территории Донбасса. При этом там призвали тщательно проверять информацию, озвученную кремлевскими чиновниками.

Предварительное видео посольства США о России

Ранее американское посольство остроумно поздравило украинцев с Хэллоуином и потроллило Россию. Дипломаты высмеяли кремлевскую пропаганду. Они показали видео, в котором мужчина в костюме орла (именно эта птица изображена на гербе России) заходит в здание посольства.

Главный герой поздоровался с коллегами и зашел в кабинет к "ужасному чудовищу". Там "орел" передал ему документы и уточнил, что это – отчет о российской дезинформации. "Ох, ужас", – ответил устрашающий собеседник.