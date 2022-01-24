Ответим достойно, – Стефанчук о планах Госдумы признать "республики" на Донбассе

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал возможные планы российской Госдумы признать псевдореспублики на Донбассе. Он уверен, что парламент Украины достойно ответит.

По словам главы Рады, психологическое давление на Украину продолжается. Она проявляется именно в размышлении российских депутатов над признанием "республик".

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Стефанчук: Мы обсудим этот вопрос в Раде

Стефанчук отметил, что у России есть "рецепт для соседей". Он предлагает россиянам сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом о захвате земель.

В Раде мы обсудим вопросы. Убежден, что украинский парламент ответит достойно,

– подчеркнул он.

По мнению главы парламента, им следует беспокоиться об экономическом благополучии собственных граждан, чтобы иметь международную поддержку и признание. "Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в бездну", – добавил он.

Признание боевиков Россией: что известно

Россия почти 8 лет контролирует боевиков на Донбассе. Однако на официальном уровне Кремль не спешит признавать "республику". Эту инициативу решили взять на себя российские депутаты.

Уже в конце 2021 года они начали разрабатывать документ об официальном признании наемников. Это предложили коммунисты, вторые по численности в Госдуме.

Коммунисты во главе с Владимиром Зюгановым внесли 19 января в Госдуму свой "законопроект". Они попросили главу Кремля официально признать пророссийские группировки боевиков.

В то же время, Госдума не спешит признавать своих боевиков на Донбассе. Законопроект назвали "провокативным" и "несвоевременным".

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