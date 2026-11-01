"Пусть приезжает": в администрации Путина ответили, возьмет ли он трубку, если позвонит Зеленский

В Кремле заявили, что Владимир Путин готов ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского. Помощник российского лидера Юрий Ушаков при этом призвал украинского президента лично приехать в Москву.

Такие заявления сообщают российские СМИ.

Какие подробности?

В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Вести" представитель российской стороны прокомментировал сигналы Киева о возможных контактах на высшем уровне. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заверил, что глава Кремля якобы никогда не избегал прямых разговоров.

Отвечая на вопрос, ответит ли Путин в случае телефонного звонка из Киева, представитель российской стороны заявил о готовности к такому контакту, однако вновь упомянул о встрече в столице страны-агрессора.

Он же передает сигналы через различные источники. Хочет, раз уж так хочет переговорить – пусть приезжает,

– высказался Юрий Ушаков.

В то же время чиновник добавил, что телефонный контакт между главами государств также не исключается российским руководством.

"Я думаю, что он ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от переговоров", – заверил Ушаков.

Позиция Украины в отношении кремлевских ультиматумов

Как уже сообщалось на нашем сайте, Москва ранее неоднократно пыталась склонить украинскую сторону к переговорам на своей территории, обещая предоставить гарантии безопасности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал не воспринимать подобные призывы всерьез и подчеркнул, что любая встреча лидеров возможна исключительно на нейтральной площадке.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский подчеркивал готовность обсуждать самые сложные территориальные вопросы именно на уровне глав государств, однако Киев категорически отвергает любые навязанные условия капитуляции или ограничения украинской армии.