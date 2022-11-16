Ответственность – на России, – Столтенберг отреагировал на падение ракеты в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на падение ракет в Польше 15 ноября. Высокопоставленное должностное лицо заявило, что полную ответственность несет Россия.

Соответствующее заявление генсек НАТО озвучил на пресс-конференции 16 ноября. Детальнее об этом информирует 24 канал.

Вероятно, ракета была украинской ПВО, но произведена в России, – Дуда

Реакция Столтенберга на падение ракет в Польше

Столтенберг отметил, что по предварительному анализу инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории нашего государства от атак российских крылатых ракет.

Но позвольте мне быть ясным. Это не вина Украины. Россия несет окончательную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины,

– подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что пока нет признаков того, что падение ракеты было спланированным нападением на страны НАТО. Однако расследование еще продолжается. Поэтому следует дождаться его результатов, заверил генсек НАТО.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать наше государство в его праве на самооборону. В свою очередь Россия должна прекратить эту бессмысленную войну.