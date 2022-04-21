Ответственность обязательно наступит, – юрист-международник о преступлениях оккупантов

Украине придется многое поработать, чтобы в международном суде удавалось доказать, что Россия организовала именно геноцид украинцев. Но даже если юридически это не докажут, преступники все равно будут наказаны.

Об этом в беседе с 24 каналом рассказал первый вице-президент Украинской ассоциации международного права, президент Европейского комитета по предотвращению пыток или бесчеловечному или такому, что унижает достоинство, обращению или наказанию (2015 – 2021 годы) Николай Гнатовский.

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Он подчеркнул, что характер преступлений, совершенных в Буче и Ирпене, таков, что их невозможно заместить под ковер.

Преступления россиян посягнули на важнейшие ценности, которые есть у человечества. Эти преступления не имеют срока давности. Поэтому ответственность обязательно наступит. Она наступит в украинском национальном суде, в судах других государств, в Международном уголовном суде и т.д. Это может занять определенное время, но гарантированно этот вопрос не исчезнет, пока он не будет решен,

– подчеркнул Игнатовский.

По его словам, Украина обязательно должна поднимать на международной арене вопрос о геноциде. Именно в юридической, а не только политической терминологии. Поскольку для юристов-международников понятие геноцида начинается с плана и замысла. В случае нападения России на Украину все так и было.

Есть план по уничтожению Украины, как независимого государства, украинцев, как политической нации, отрицания существования украинцев, как отдельного этноса и так далее. Мы это знаем и по тому, что неоднократно говорил Путин, и по тому, что они сейчас публикуют в своих изданиях. Этот план и представления реализуются путем применения вооруженной силы. Когда людей убивают в рамках реализации такого плана по уничтожению Украины и всего украинского, это приводит к мысли, что мы можем говорить о преступлении геноцида. Об этом будут спорить. Когда мы будем обсуждать это с западными специалистами, будем слышать их сомнения,

– объяснил он.

Впрочем, международное сообщество всегда было очень осторожно в квалификации тех или иных военных преступлений как актов геноцида.

В международном суде доказать, что именно произошел геноцид, смогли не так много раз. В частности, это удалось в случае с Холокостом и в эпизоде, касающемся Сребреницы. Однако, например, в Хорватии не удалось убедить Международный суд ООН, что в Вуковаре сербы совершили геноцид, несмотря на то, что многие политики именно так расценивали эти события. Так что им это не удалось, несмотря на то, что соответствующие политические оценки звучали. Поэтому здесь очень важно различать политические определения тех или иных событий и решения суда.

Однако это не значит, что мировое сообщество будет сомневаться в том, что Россия действительно совершала военные преступления против Украины.

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"Мы не будем слышать сомнений, что это военные преступления и преступления против человечности. Это также очень серьезные преступления. Говорить, что нам нужно доказывать, что это был исключительно геноцид – тоже неправильно. Но ставить вопрос о геноциде надо. Геноцид начинается с плана и замысла. Это здесь имеется", – подчеркнул Игнатовский.

В любом случае речь идет о зверствах. Одни и те же события могут одновременно квалифицироваться как преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Все зависит от того, какой мотив доминирует. Юридические последствия максимально схожи. Исторически большой разницы между ними и не было. Преступления против человечности и преступления геноцида исторически были почти параллельными,

– добавил он.

Единственное отличие в наказании за эти преступления лежит не в плоскости уголовной ответственности нарушителей, а в плоскости межгосударственных отношений. В отношении геноцида активируются дополнительные обязательства всех государств мира без исключений, участвующих в Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказании за него. Сегодня это 152 государства.

"Они, согласно ей, должны прийти нам на помощь. Конвенция за преступления против человечности до сих пор не принята, хотя сами преступления признаны еще с 1945 года. Конвенция о предотвращении преступлений геноцида существует и налагает эти обязательства, в частности, в рамках начатого Украиной процесса в суде ООН. Возможно, они будут адресно сформулированы для отдельных государств, являющихся сторонами этой конвенции. Это единственное юридическое различие", – сказал юрист.

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Напомним также, что 14 апреля во время закрытого пленарного заседания 363 народных депутата проголосовали за признание действий России геноцидом против украинского народа.