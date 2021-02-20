В России 20 февраля состоялось 2 судебных заседания касательно оппозиционера Алексея Навального. Одно из них касается дела о якобы "клевете на ветерана" Игната Артеменко.

Навальный об обвинении

По словам политика, ему было противно слушать, когда прокурор "читала сфабрикованное дело и изображала якобы голос ее дрожит".

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Навальный во время своих последних слов вспомнил один эпизод из жизни России: "В Краснодарском крае под крышей Чайки действовала банда Цапка, которая насиловала и убивала людей. Все это произошло, потому что за ними стояла прокуратура. Но вы не хотите об этом говорить, голос у вас не дрожит".

Я считаю, что вы за это все будете гореть в аду! Ну вы вроде более-менее молоды, вы не только гореть в аду будете, но еще ответите на нормальном человеческом суде,

– заявил оппозиционер.

Он добавил: "Я понимаю, что вы устроили: утром был один суд, вечером – другой. Чтобы вечером вы сказали, что Навальный сидит не потому что скрывался от инспекции, а потому что оскорбил ветерана".

Обратите внимание! Сейчас судья ушла в совещательную комнату. Приговор объявят в 17:00 по киевскому времени. Добавим, что прокуратура требует для Навального штраф – 950 тысяч рублей.

Два последних слова за день

Навальный заявил, что прокурор постоянно утверждает якобы он требует к себе "исключительные условия".

"Ужасно смешно, что снова последнее слово. Мне кажется, если у одного человека может быть два последних слова за один день – это тоже исключительность, которую я не требовал", – подчеркнул оппозиционер.

Что известно о заключении Навального