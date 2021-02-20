Отвратительно слушать, – Навальный о деле за клевету на ветерана
В России 20 февраля состоялось 2 судебных заседания касательно оппозиционера Алексея Навального. Одно из них касается дела о якобы "клевете на ветерана" Игната Артеменко.
Источник:Meduza
Навальный об обвинении
По словам политика, ему было противно слушать, когда прокурор "читала сфабрикованное дело и изображала якобы голос ее дрожит".
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Навальный во время своих последних слов вспомнил один эпизод из жизни России: "В Краснодарском крае под крышей Чайки действовала банда Цапка, которая насиловала и убивала людей. Все это произошло, потому что за ними стояла прокуратура. Но вы не хотите об этом говорить, голос у вас не дрожит".
Я считаю, что вы за это все будете гореть в аду! Ну вы вроде более-менее молоды, вы не только гореть в аду будете, но еще ответите на нормальном человеческом суде,
– заявил оппозиционер.
Он добавил: "Я понимаю, что вы устроили: утром был один суд, вечером – другой. Чтобы вечером вы сказали, что Навальный сидит не потому что скрывался от инспекции, а потому что оскорбил ветерана".
Два последних слова за день
Навальный заявил, что прокурор постоянно утверждает якобы он требует к себе "исключительные условия".
"Ужасно смешно, что снова последнее слово. Мне кажется, если у одного человека может быть два последних слова за один день – это тоже исключительность, которую я не требовал", – подчеркнул оппозиционер.
Что известно о заключении Навального
- 2 февраля политика приговорили к 3,5 годам колонии обычного режима. Поскольку Навальный уже находился под домашним арестом, то в тюрьме он должен был отсидеть 2,8 года.
- Европейский суд по правам человека призвал Кремль немедленно освободить оппозиционера из СИЗО, однако там сказали, что такое требование является "заведомо невыполнимым".
- Утром 20 февраля судья рассмотрел апелляцию на приговор. Российские служители Фемиды решили таки отправить Навального в колонию, однако на меньший период – 2 года, 6 месяцев и 2 недели. Оппозиционер должен сидеть за решеткой до июля – августа 2023 года.
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