Огидно слухати, – Навальний про справу за наклеп на ветерана
У Росії 20 лютого відбулося 2 судових засідання щодо опозиціонера Олексія Навального. Одне з них стосується справи про нібито "наклеп на ветерана" Ігната Артеменка.
Джерело:Meduza
Навальний про звинувачення
За словами політика, йому було огидно слухати, коли прокурорка "читала сфабриковану справу і зображувала ніби голос її тремтить".
До теми У Росії відбудуться 2 судових засідання щодо Навального
Навальний під час своїх останніх слів згадав один епізод з життя Росії: "У Краснодарському краї під дахом Чайки діяла банда Цапка, яка ґвалтувала та вбивала людей. Все це сталося, тому що за ними стояла прокуратура. Але ви не хочете про це говорити, голос у вас не тремтить".
Я вважаю, що ви за це за все будете горіти в пеклі! Ну ви начебто більш-менш молоді, ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відповісте на нормальному людському суді,
– заявив опозиціонер.
Він додав: "Я розумію, що ви влаштували: вранці був один суд, ввечері – інший. Щоб ввечері ви сказали, що Навальний сидить не тому що переховувався від інспекції, а тому що образив ветерана".
Два останні слова за день
Навальний заявив, що прокурор постійно стверджує нібито він вимагає до себе "виняткові умови".
"Жахливо смішно, що знову останнє слово. Мені здається, якщо в однієї людини може бути два останніх слова за один день – це теж винятковість, яку я не вимагав", – наголосив опозиціонер.
Що відомо про ув'язнення Навального
- 2 лютого політика засудили до 3,5 року колонії звичайного режиму. Оскільки Навальний вже перебував під домашнім арештом, то у в'язниці він мав відсидіти 2,8 року.
- Європейський суд з прав людини закликав Кремль негайно звільнити опозиціонера із СІЗО, однак там сказали, що така вимога є "свідомо нездійсненною".
- Зранку 20 лютого суддя розглянув апеляцію на вирок. Російські служителі Феміди вирішили таки відправити Навального у колонію, однак на менший період – 2 роки, 6 місяців та 2 тижні. Так, опозиціонер має сидіти за ґратами до липня – серпня 2023 року.
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