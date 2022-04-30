Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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По его словам, россияне на протяжении многих лет использовали ядерный шантаж, считая, что западные политики, которые зависят от своих избирателей, будут идти на уступки.

Они (россияне – 24 канал) глубоко убеждены, что нужно им вернуть Советский Союз. Но вдруг ответили, что этого не будет. Однако сейчас отыграть назад и сказать, что они не готовы воевать со всем миром, поэтому нужно вернуть назад, уже нельзя. Марк Фейгин Правозащитник

Фейгин отметил, что российские власти на протяжении более 20 лет накручивали граждан на конфронтацию со всем миром. Даже если многие россияне уже понимают, что не выиграют войну в Украине, они никогда этого не признают.

Единственный козырь, который у них остался и которым продолжают манипулировать – ядерное оружие. Они размахивают им перед всем цивилизованным миром,

– отметил Фейгин.

Дойдет ли до его использования или нет – пока вопрос. Как добавил Фейгин, сейчас в России прекрасно осознают, какова настоящая ситуация, но у них не осталось иного выхода, кроме шантажа.

Ядерный шантаж России: что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 апреля заявил о реальности риска ядерной войны.

Однако украинская разведка и иностранные партнеры не видят признаков того, что Россия может применить его против Украины. В США уверяют, что активно следят за ядерным потенциалом Москвы.

Президент США Джо Байден отметил, что риторика России, которая включает угрозы использования ядерного оружия, является признаком отчаяния Путина и свидетельствует о провале его плана.

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