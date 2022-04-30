Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

До теми Сприймаємо серйозно, – Нуланд про погрози Путіна ядерною війною та підготовку США

За його словами, росіяни протягом багатьох років використовували ядерний шантаж, вважаючи, що західні політики, які залежать від своїх виборців, йтимуть їм на поступки.

Вони (росіяни – 24 канал) глибоко переконані, що треба їм повернути Радянський Союз. Але раптом їм відповіли, що цього не буде. Однак зараз відіграти назад й сказати, що вони не готові воювати з усім світом, тому треба повернути назад, вже не можна. Марк Фейгін Правозахисник

Фейгін зауважив, що російська влада впродовж понад 20 років накручувала громадян на конфронтацію з усім світом. Навіть якщо багато росіян вже розуміють, що не виграють війну в Україні, то вони ніколи цього не визнають.

Єдиний козир, який у них залишився і яким продовжують маніпулювати – ядерна зброя. Вони розмахують нею перед усім цивілізованим світом,

– зазначив Фейгін.

Чи дійде до її використання, чи ні – поки питання. Як додав Фейгін, зараз у Росії чудово усвідомлюють, якою є справжня ситуація, але у них не залишилося іншого виходу, крім шантажу.

Ядерний шантаж Росії: що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 25 квітня заявив про реальність ризику ядерної війни.

Однак українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що Росія може застосувати її проти України. У США запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.

Президент США Джо Байден наголосив, що риторика Росії, яка включає погрози використання ядерної зброї, є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.

До теми – Гозман прокоментував можливий ядерний удар Росії: дивіться відео