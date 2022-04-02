В ОВА назвали самые опасные районы Киевской области
2 апреля 2022 , 20:23Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
В Киевской области наиболее опасные направления – север Вышгородского и Бучанского районов. Там разрушена инфраструктура и нет связи.
В общей сложности разрушения есть в 35 из 69 территориальных общин области. Критические в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.
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Где опасно более всего
Бучанский район
- Макаровская община – нет связи, воды, газа, электричества.
- Бородянская община – нет связи, разрушена инфраструктура.
- Немишаевская община – инфраструктура разрушена, связи практически нет.
- Бучанская община – инфраструктура разрушена.
- Гостомельская община – инфраструктура разрушена.
- Ирпенская община – ВСУ контролирует Ирпень. Инфраструктура разрушена.
- Дмитровская община – частично нет света.
- Белогородская, Песковская, Борщаговская, Вишневская, Коцюбинская общины функционируют как обычно.
Вышгородский район
- Иванковская, Дымерская и Полесская общины – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение. Нет продуктов и лекарств.
- Славутич – нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.
Какая ситуация в других районах
- Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский и Фастовский районы – ситуация контролируемая. Силы обороны в повышенной готовности.
Броварской район
- Заминированы отдельные территории, где производились боевые действия. Это Великодимерская, Калитянская и Барышевская общины.
- Частично восстановлено электроснабжение в селах Рудницкое, Большая Дымерка, Шевченково и Заря.
- Ситуация в Березанской, Броварской городской, Згуровской, поселковой и Зазимской сельской общинах контролируется. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.
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