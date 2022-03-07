В Овруче продолжают разбирать завалы после авиаудара: там могут быть люди

Ночью 7 марта россияне обстреляли Овруч Житомирской области. Воздушным ударом разрушило здание.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. ГСЧС-ники разбирают завалы разрушенного жилого сектора.

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В многоквартирных домах спасатели совместно с жителями общины закрывают поврежденные взрывной волной оконные проемы в двух-, трех- и пятиэтажных домах.

На месте одной из разрушенных двухэтажек продолжаются поисковые работы. Не исключают, что под завалами могут быть люди.

Последствия разрушений в Житомирской области / Фото ГСЧС

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