В Овруче продолжают разбирать завалы после авиаудара: там могут быть люди
7 марта 2022 , 15:01Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Ночью 7 марта россияне обстреляли Овруч Житомирской области. Воздушным ударом разрушило здание.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. ГСЧС-ники разбирают завалы разрушенного жилого сектора.
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В многоквартирных домах спасатели совместно с жителями общины закрывают поврежденные взрывной волной оконные проемы в двух-, трех- и пятиэтажных домах.
На месте одной из разрушенных двухэтажек продолжаются поисковые работы. Не исключают, что под завалами могут быть люди.
Последствия разрушений в Житомирской области / Фото ГСЧС
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