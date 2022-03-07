Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. ДСНС-ники розбирають завали зруйнованого житлового сектора.

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У багатоквартирних будинках рятувальники спільно з мешканцями громади закривають пошкоджені вибуховою хвилею віконні пройоми у дво-, три- та п'ятиповерхових будинках.

На місці однієї зі зруйнованих двоповерхівок тривають пошукові роботи. Не виключають, що під завалами можуть бути люди.



Наслідки руйнувань на Житомирщині / Фото ДСНС

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